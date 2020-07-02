Сотрудники МЧС пишут письма безопасности в адрес семей СОП-ов

Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках республиканской акции «С заботой о безопасности малой Родины» работниками Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям разосланы письма в семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Цель акции - предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем.





Слоган «С заботой о безопасности малой Родины» - не простое. Нашей родной земле нужна энергия любви каждого жителя, его вера в свою страну и забота о ней.





В конвертах работники поместили наглядно-изобразительную продукцию, которая содержит правила безопасности на природе, напоминание о правильном пользовании электрооборудования, правила безопасного поведения на воде, а также рекомендации как правильно действовать при пожаре и вызывать спасателей.





На конверты нанесены логотипы о проходимой акции «С заботой о безопасности малой Родины».





Брестские спасатели надеются, что получив такое письмо, адресат задумается о соблюдении правил пожарной безопасности.



