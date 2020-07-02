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Сотрудники МЧС пишут письма безопасности в адрес семей СОП-ов
02.07.2020 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В рамках республиканской акции «С заботой о безопасности малой Родины» работниками Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям разосланы письма в семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Цель акции - предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем.
Слоган «С заботой о безопасности малой Родины» - не простое. Нашей родной земле нужна энергия любви каждого жителя, его вера в свою страну и забота о ней.
В конвертах работники поместили наглядно-изобразительную продукцию, которая содержит правила безопасности на природе, напоминание о правильном пользовании электрооборудования, правила безопасного поведения на воде, а также рекомендации как правильно действовать при пожаре и вызывать спасателей.
На конверты нанесены логотипы о проходимой акции «С заботой о безопасности малой Родины».
Брестские спасатели надеются, что получив такое письмо, адресат задумается о соблюдении правил пожарной безопасности.
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В рамках республиканской акции «С заботой о безопасности малой Родины» работниками Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям разосланы письма в...
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