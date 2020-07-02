Беларусы взбесились массовым непризнанием подписей и запустили флешмоб с троллингом ЦИК

Источник материала: KYKY

Когда избиркомы отвергли десятки (а у кого-то – и сотни) тысяч подписей за выдвижение кандидатов в президенты, беларусы разозлились. В какой-то момент они запустили флешмоб #пропалаподпись, чтобы напомнить, что за каждой непризнанной подписью – реальный человек. И вдруг инициатива получила широкий отклик в соцсетях. Видимо, люди перешли из фазы «депрессия» в стадию «сарказм». Теперь они публикуют объявления с просьбой помочь найти их потерявшиеся подписи: подробно рассказывают, где и как подписывались, к примеру, за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. И даже показывают, как выглядели эти автографы, когда их видели в последний раз. Как тебе такое, ЦИК? ЦИК, ау! Этот флешмоб – для тебя.