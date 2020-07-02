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Беларусы взбесились массовым непризнанием подписей и запустили флешмоб с троллингом ЦИК

02.07.2020 10:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Когда избиркомы отвергли десятки (а у кого-то – и сотни) тысяч подписей за выдвижение кандидатов в президенты, беларусы разозлились. В какой-то момент они запустили флешмоб #пропалаподпись, чтобы напомнить, что за каждой непризнанной подписью – реальный человек. И вдруг инициатива получила широкий отклик в соцсетях. Видимо, люди перешли из фазы «депрессия» в стадию «сарказм». Теперь они публикуют объявления с просьбой помочь найти их потерявшиеся подписи: подробно рассказывают, где и как подписывались, к примеру, за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. И даже показывают, как выглядели эти автографы, когда их видели в последний раз. Как тебе такое, ЦИК? ЦИК, ау! Этот флешмоб – для тебя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОТЕРЯЛИСЬ 40 ПОДПИСЕЙ. Собирал у друзей и коллег в мае-июне. Особые приметы – все подписи сделаны с надеждой на позитивные изменения в стране. Очень переживаю за них, так как их мне доверили дорогие мне люди. Нашедшему просьба незамедлительно передать находку в администрацию Московского района города Минска. #мычестныелюди #пропалаподпись

Публикация от A&D (@alexander_demidovich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОПАЛА ПОДПИСЬ!!! . Особые приметы: большая буква М в начале и много закорючек после неё . Оставляла свою подпись за @viktar_babaryka ещё в мае, а вчера выяснилось, что она пропала

 
Теги: Минск
 
 
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Когда избиркомы отвергли десятки (а у кого-то – и сотни) тысяч подписей за выдвижение кандидатов в президенты, беларусы разозлились. В какой-то момент они...
 
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