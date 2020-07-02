«Хочу купить электрогрузовик, но нет ни льгот, ни возможности поставить на учет». Что не так?

Источник материала: Tut.by

На волне эйфории от введенных льгот на электромобили Игорь, владелец небольшого бизнеса в Бресте, решил купить небольшой развозной грузовичок на электротяге. Но в итоге покупка пока так и осталась в Германии. Оказывается, поставить на учет в ГАИ эту и многие другие машины в Беларуси невозможно.





Решили поддержать развитие электротранспорта

Сначала, по словам брестчанина, искали обычный легковой автомобиль.

— Изучая множество сайтов, я наткнулся на очень интересный вариант для нашей небольшой фирмы — полностью электрический грузовичок-фургон StreetScooter WORK. Он небольшой, до 740 кг грузоподъемность, пробег до 118 км на одной зарядке. Немецкая разработка — сделано специально для «DHL» и «Deutsche Post» для развоза посылок, — рассказывает Игорь. — Он полностью подходит для доставки товара нашим клиентам.

Машина появилась на аукционе по очень хорошей цене, фирма Игоря тут же вступила в торги и выиграла их.





Электрический грузовик относится к категории N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т). Конечно, под указ о льготах при растаможке машина не попадала, но цена была хорошая — 12 200 евро за автомобиль 2018 года выпуска в состоянии «как новый». Плюс услуги аукциона. По общим правилам необходимо было уплатить 15% пошлины, 20% НДС и утильсбор. Для фирмы это был вполне приемлемый вариант.

Привезти можно, а поставить на учет — нельзя

— И вот только тут я начал изучать, как правильно привезти его в Беларусь и понял,

что здесь у нас все совсем не просто! Самая большая проблема для юридических лиц — это фактически запрет на регистрацию ввезенных автомобилей возрастом до трех лет, — продолжает Игорь.

Дело в том, что при регистрации юрлицом автомобиля возрастом до трех лет, ввезенного в страну из-за пределов Таможенного союза, требуется копия одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Если автомобиль старше трех лет и не был зарегистрирован на территории стран-членов ЕЭС, то нужно свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Если такая марка и модель официально поставляется на рынок ТС, то можно взять у дилера копию ОТТС.

— Но и здесь ГАИ может отказать в регистрации. Я знаком с ситуацией, когда копию ОТТС не приняли, потому что фирма ввозила автомобиль европейской сборки, а копию «одобрения» взяла у российского завода, который производит точно такие же машины, — говорит Игорь.

Но так как подобные электрические грузовички никто раньше официально на рынок ТС не поставлял, то одобрение типа транспортного средства надо получить самостоятельно. А это крайне дорогая и сложная процедура.

— Но проблема в том, что ОТТС юрлицу получить просто невозможно. Оно выдается либо на партию машин, либо на серийное производство. Но я ведь хочу ввезти только один автомобиль и только для своих нужд! Зачем мне все это? На мой взгляд, это абсолютно не нужный документ, введение которого, по сути, привело к запрету на ввоз автомобилей младше трех лет юридическими лицами, — возмущается Игорь.

Интересно и то, что как физлицо Игорь свой StreetScooter ввести может, но льготной растаможки все равно не будет, также, как и нулевого НДС.

В решении Коллегии Евразийской экономической комиссии «Об отдельных вопросах, связанных с транспортными средствами для личного пользования» четко прописаны коды ТН ВЭД, которые могут быть отнесены как товары для личного использования физическими лицами. Так вот грузовые электромобили в этот перечень не входят.





— Там есть автомобили категории N1 массой до пяти тонн — с дизельным или бензиновым двигателем. Но электрических нет! Как бы и не удивительно — ведь это решение 2017 года. Я начал искать другие документы. Нигде в законодательстве Беларуси и Таможенного союза нет ничего про электромобили категории N1. Как будто их вообще не существует! Ладно, в 2017 году про них не думали, хотя в мире они уже активно выпускались. Но когда готовили указ о стимулировании использования электромобилей — почему было не обратить внимание, что электрическими могут быть не только легковушки?