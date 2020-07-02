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Да, опять... Столкнулись велосипедист и автомобиль. Не смотрел, не думал, просто ехал
02.07.2020 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Очередные водитель и велосипедист не разминулись в городе Бресте, на этот раз на бульваре Шевченко. ДТП произошло 29 июня 2020 года.
Запись с камеры наблюдения показывает всю трагичность ситуации (как для водителя, так и для велосипедиста).
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