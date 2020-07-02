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Да, опять... Столкнулись велосипедист и автомобиль. Не смотрел, не думал, просто ехал

02.07.2020 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Очередные водитель и велосипедист не разминулись в городе Бресте, на этот раз на бульваре Шевченко. ДТП произошло 29 июня 2020 года.

Да, опять... Столкнулись велосипедист и автомобиль. Не смотрел, не думал, просто ехал

Запись с камеры наблюдения показывает всю трагичность ситуации (как для водителя, так и для велосипедиста).

видео - wikilink.by

Да, опять... Столкнулись велосипедист и автомобиль. Не смотрел, не думал, просто ехал

Да, опять... Столкнулись велосипедист и автомобиль. Не смотрел, не думал, просто ехал

Да, опять... Столкнулись велосипедист и автомобиль. Не смотрел, не думал, просто ехал

Да, опять... Столкнулись велосипедист и автомобиль. Не смотрел, не думал, просто ехал Да, опять... Столкнулись велосипедист и автомобиль. Не смотрел, не думал, просто ехал Да, опять... Столкнулись велосипедист и автомобиль. Не смотрел, не думал, просто ехал Да, опять... Столкнулись велосипедист и автомобиль. Не смотрел, не думал, просто ехал Да, опять... Столкнулись велосипедист и автомобиль. Не смотрел, не думал, просто ехал
Да, опять... Столкнулись велосипедист и автомобиль. Не смотрел, не думал, просто ехал Да, опять... Столкнулись велосипедист и автомобиль. Не смотрел, не думал, просто ехал Да, опять... Столкнулись велосипедист и автомобиль. Не смотрел, не думал, просто ехал Да, опять... Столкнулись велосипедист и автомобиль. Не смотрел, не думал, просто ехал

Да, опять... Столкнулись велосипедист и автомобиль. Не смотрел, не думал, просто ехал
 
Теги: Брест
 
 
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  Очередные водитель и велосипедист не разминулись в городе Бресте, на этот раз на бульваре Шевченко. ДТП произошло 29 июня 2020 года. Запись с камеры наблюдения...
 
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