Да, опять... Столкнулись велосипедист и автомобиль. Не смотрел, не думал, просто ехал

Источник материала: Виртуальный Брест

Очередные водитель и велосипедист не разминулись в городе Бресте, на этот раз на бульваре Шевченко. ДТП произошло 29 июня 2020 года.





Запись с камеры наблюдения показывает всю трагичность ситуации (как для водителя, так и для велосипедиста).

видео - wikilink.by



