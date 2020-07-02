Источник материала: Новости Волковыска

29 июня состоялось очередное заседание Волковысской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь. Подведены итоги проверки достоверности подписей избирателей в подписных листах в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандидатами в Президенты Республики Беларусь. На территории Волковысского района согласованы:

помещения для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями;

место для проведения кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования) с целью осуществления предвыборной агитации в уведомительном порядке – площадка с автостоянкой на набережной по ул. К. Маркса в Волковыске;

места для размещения агитационных печатных материалов о кандидатах в Президенты Республики Беларусь – на рекламно-агитационных тумбах, досках информации, на информационных стендах жилищно-эксплуатационных организаций (в т.ч. на информационных стендах подъездов домов), общежитий, почтовых отделений, объектов торговли, общепита и сферы услуг, на информационных стендах иных организаций Волковысского района ( с согласия руководителей);

Список учреждений, предоставляющих помещения (с согласия руководителя):

Волковыск: «Молодежный центр» ГДК, аграрный колледж;

Волковысский сельсовет: Рупейковский Дом культуры;

Верейковский сельсовет: Верейковский Дом культуры;

Волповский сельсовет: Волповский Дом культуры;

Гнезновский сельсовет: Гнезновский Дом культуры;

Изабелинский сельсовет: Изабелинский Дом культуры;

Красносельский сельсовет: Красносельский Дом культуры;

Подоросский сельсовет: Подоросский Дом культуры;

Росский сельсовет: Росский Дом культуры;

Субочский сельсовет: Субочский Дом культуры;

Шиловичский сельсовет: Шиловичский Дом культуры.