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Поправки к Конституции России поддержали более 77 % граждан

02.07.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Поправки к Конституции России поддержали более 77 % граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99 % протоколов.

Основной день общероссийского голосования прошел 1 июля, однако граждане могли выразить свое мнение в период с 25 по 30 июня.

Поправки к Конституции России поддержали более 77 % граждан

Поправки к Конституции России поддержали более 77 % граждан

Общая явка составила около 65 %. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании.

Люди в материале: Владимир Путин

 
 
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Новости России. Поправки к Конституции России поддержали более 77 % граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после...
 
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