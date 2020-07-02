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Поправки к Конституции России поддержали более 77 % граждан
Источник материала: СТВ
Новости России. Поправки к Конституции России поддержали более 77 % граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99 % протоколов.
Общая явка составила около 65 %. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании.
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Новости России. Поправки к Конституции России поддержали более 77 % граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после...
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