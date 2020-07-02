Источник материала: СТВ

Новости России. Поправки к Конституции России поддержали более 77 % граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99 % протоколов.

Основной день общероссийского голосования прошел 1 июля, однако граждане могли выразить свое мнение в период с 25 по 30 июня.









Общая явка составила около 65 %. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании.