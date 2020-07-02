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«Вышиванка – символ Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта». Оцените необычный образ Мирончик-Ивановой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. После тренировки Анастасию Мирончик-Иванову ждут земные дела. И совершенно не спортивные. Кардинальная смена образа: белорусская вышиванка – это больше, чем национальная одежда.
Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы – 2019 по легкой атлетике в помещении:
Сергей Иванов, муж и тренер Анастасии Мирончик-Ивановой:
Каждый ромбик, каждый крестик имеет свое значение в белорусской вышиванке, но для Анастасии это все – ее любимая Беларусь.
Юлия Кохова, стилист:
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«Вышиванка – символ Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта». Оцените необычный образ Мирончик-Ивановой
Новости Беларуси. После тренировки Анастасию Мирончик-Иванову ждут земные дела. И совершенно не спортивные. Кардинальная смена образа: белорусская вышиванка –...
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