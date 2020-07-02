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«Вышиванка – символ Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта». Оцените необычный образ Мирончик-Ивановой

02.07.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. После тренировки Анастасию Мирончик-Иванову ждут земные дела. И совершенно не спортивные. Кардинальная смена образа: белорусская вышиванка – это больше, чем национальная одежда.  

Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой

«Вышиванка – символ Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта». Оцените необычный образ Мирончик-Ивановой

«Вышиванка – символ Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта». Оцените необычный образ Мирончик-Ивановой

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы – 2019 по легкой атлетике в помещении:
Очень горжусь, что у нас осталось такое творчество, как пошив вышиванок. Мне в ней очень комфортно. И я очень люблю Беларусь.  

«Вышиванка – символ Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта». Оцените необычный образ Мирончик-Ивановой

Сергей Иванов, муж и тренер Анастасии Мирончик-Ивановой:  
Просто замечательно, это супер!   

«Вышиванка – символ Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта». Оцените необычный образ Мирончик-Ивановой

Каждый ромбик, каждый крестик имеет свое значение в белорусской вышиванке, но для Анастасии это все – ее любимая Беларусь.  

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«Вышиванка – символ Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта». Оцените необычный образ Мирончик-Ивановой

Юлия Кохова, стилист:  
Вышиванка – это символ нашей Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта.  

«Вышиванка – символ Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта». Оцените необычный образ Мирончик-Ивановой

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Люди в материале: Анастасия Мирончик-Иванова, Сергей Иванов, Юлия Кохова

 
 
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Новости Беларуси. После тренировки Анастасию Мирончик-Иванову ждут земные дела. И совершенно не спортивные. Кардинальная смена образа: белорусская вышиванка –...
 
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