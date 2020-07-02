«Вышиванка – символ Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта». Оцените необычный образ Мирончик-Ивановой

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. После тренировки Анастасию Мирончик-Иванову ждут земные дела. И совершенно не спортивные. Кардинальная смена образа: белорусская вышиванка – это больше, чем национальная одежда.

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Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы – 2019 по легкой атлетике в помещении:

Очень горжусь, что у нас осталось такое творчество, как пошив вышиванок. Мне в ней очень комфортно. И я очень люблю Беларусь.





Сергей Иванов, муж и тренер Анастасии Мирончик-Ивановой:

Просто замечательно, это супер!





Каждый ромбик, каждый крестик имеет свое значение в белорусской вышиванке, но для Анастасии это все – ее любимая Беларусь.

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Юлия Кохова, стилист:

Вышиванка – это символ нашей Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта.





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