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«В жизни простая, добрая, отзывчивая». Что думают об Анастасии Мирончик-Ивановой её друзья
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Спортсменка, красавица, постоянно работает над собой. В жизни простая и добрая. О характере белорусской легкоатлетки Анастасии Мирончик-Ивановой рассказали ее друзья.
Алексей Русакевич, друг семьи:
Ольга Бонцевич, подруга семьи:
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Новости Беларуси. Спортсменка, красавица, постоянно работает над собой. В жизни простая и добрая. О характере белорусской легкоатлетки Анастасии Мирончик-Ивановой...
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