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Нюша в чёрном латексом платье лишила подписчиков дара речи

02.07.2020 11:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нюша в чёрном латексом платье лишила подписчиков дара речи

Судя по всему, известная российская певица Нюша решила не засиживаться в декрете. Ведь довольно быстро после рождения дочери Симбы она вернулась на сцену, чему обрадовались поклонники.

К слову, многие фанаты знаменитости удивлены тем, что вместо фото с пелёнками и распашонками, на её странице в Instagram стали появляться снимки в достаточно откровенных и дерзких нарядах.  

Последний образ Нюши в обтягивающем латексом платье в буквальном смысле слова решил подписчиков артистки дара речи. Выражать свой восторг фанаты смогли только при помощи эмоджи. Таким образом, под публикацией Нюши самым популярным смайликом стал огонь.  

фото: thecity.m24.ru


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Судя по всему, известная российская певица Нюша решила не засиживаться в декрете. Ведь довольно быстро после рождения дочери Симбы она вернулась на сцену, чему...
 
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