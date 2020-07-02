Нюша в чёрном латексом платье лишила подписчиков дара речи

Источник материала: ОНТ

Судя по всему, известная российская певица Нюша решила не засиживаться в декрете. Ведь довольно быстро после рождения дочери Симбы она вернулась на сцену, чему обрадовались поклонники.

К слову, многие фанаты знаменитости удивлены тем, что вместо фото с пелёнками и распашонками, на её странице в Instagram стали появляться снимки в достаточно откровенных и дерзких нарядах.

Последний образ Нюши в обтягивающем латексом платье в буквальном смысле слова решил подписчиков артистки дара речи. Выражать свой восторг фанаты смогли только при помощи эмоджи. Таким образом, под публикацией Нюши самым популярным смайликом стал огонь.

фото: thecity.m24.ru





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