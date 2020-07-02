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В Мексике неизвестные открыли огонь в реабилитационном центре. 24 человека погибли

02.07.2020 11:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Мексике неизвестные открыли огонь в реабилитационном центре. 24 человека погибли

24 человека погибли в Мексиканском городе Ирапуато во время нападения на реабилитационный центр. Ещё семеро ранены.

Сообщается, что нападавших задержать по горячим следам не удалось. Учреждение (а это клиника для наркозависимых) было под ежедневным контролем. Однако стрельбу преступники открыли, когда на месте никого из администрации не было. Раненых медики госпитализировали. Личности погибших сейчас устанавливают.

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24 человека погибли в Мексиканском городе Ирапуато во время нападения на реабилитационный центр. Ещё семеро ранены. Сообщается, что нападавших задержать по горячим...
 
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