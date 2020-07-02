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И снова пожары в Сибири. Горят 200 гектаров леса
Источник материала: ОНТ
Более 200 гектаров леса охвачены огнем в Сибири. В регионе опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда пожары продолжались несколько месяцев.
В одной только Якутии уже уничтожено почти 1,5 миллиона гектаров тайги. Главная причина – аномально жаркая и ветреная погода. Наиболее сложная ситуация в Магаданской области, на Камчатке, Чукотке и в Красноярском крае. В шести регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Тушат тайгу с земли и с воздуха. Для ликвидации наиболее опасных очагов сбрасывают пожарный десант.
Фото: picture-alliance/dpa/K. Kukhmar
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Более 200 гектаров леса охвачены огнем в Сибири. В регионе опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда пожары продолжались несколько месяцев. В одной только...
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