И снова пожары в Сибири. Горят 200 гектаров леса

Источник материала: ОНТ

Более 200 гектаров леса охвачены огнем в Сибири. В регионе опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда пожары продолжались несколько месяцев.

В одной только Якутии уже уничтожено почти 1,5 миллиона гектаров тайги. Главная причина – аномально жаркая и ветреная погода. Наиболее сложная ситуация в Магаданской области, на Камчатке, Чукотке и в Красноярском крае. В шести регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Тушат тайгу с земли и с воздуха. Для ликвидации наиболее опасных очагов сбрасывают пожарный десант.

Фото: picture-alliance/dpa/K. Kukhmar

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