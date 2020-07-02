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Алексей Авдонин: мы наблюдаем яркий пример использования типичных технологий «бархатных революций»
Источник материала: СТВ
Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин рассказал о том, почему в Беларуси не работают типичные технологии «бархатных революций».
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
В первую очередь, важным аспектом любой революции является наличие определенных социально-экономических баз и основ. Если в стране высокая безработица, очень подвижная молодежь, когда молодежь не может получить работу и вынуждена мигрировать, уезжать в другие страны – вот это является зачастую одним из базисов, экономическим базисом для того, чтобы на этой территории начать «цветные революции».
У нас, в Беларуси, на протяжении всего этого периода основная направленность государства, правительства была ориентирована как раз именно на улучшение благосостояния населения. И у нас социально ориентированное государство. Это является, наверное, ключевой такой защитой от всех «цветных революций» и возможностей манипулирования нашим населением.
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Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин рассказал о том, почему в Беларуси не работают типичные технологии «бархатных...
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