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Ему 100 лет, и он научился снимать на смартфон. Посмотрите на работы фотографа из Новогрудка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фотограф из Новогрудского района красиво отметил вековой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь своего 100-летия Иван Комар устроил выставку собственных фоторабот.
Иван Комар отснял больше семи десятков пленок, скрупулезно записывал, где был сделан тот или иной кадр. Так и сохранил в фотокарточках историю и колорит малой родины. Фотоискусством загорелся еще в детстве, когда в школу приезжал фотограф. Правда, исполнить мечту смог лишь спустя долгие годы, ведь пришлось пройти дорогами войны – о ней до сих пор напоминает ранение на ноге.
Свой первый зеркальный фотоаппарат купил лишь в 1950-х годах, отдал за него тогда две зарплаты. Но сегодня фотолюбитель не отстает от требований времени – уже снимает на смартфон. Несмотря на возраст, полон творческих планов.
Надежда Савченко, заведующая отделом Национального исторического музея:
Коллекция пленок, отснятых в деревне Няньково, заинтересовала сотрудников Национального исторического музея. Зимой там прошла выставка работ старейшего фотографа страны.
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Новости Беларуси. Фотограф из Новогрудского района красиво отметил вековой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь своего 100-летия Иван Комар...
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