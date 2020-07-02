Уткин прокомментировал отъезд Гончаренко в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Известный блогер Василий Уткин высказался о главном тренере ЦСКА Викторе Гончаренко после победы в матче 25-го тура российской премьер-лиги со «Спартаком» (2:0). Его слова со ссылкой на передачу «Футбольный клуб» приводит «Чемпионат» .



Виктор Гончаренко. Фото: ПФК ЦСКА

«В ЦСКА, как и в „Спартаке“, хочется видеть какую-то стратегию. Смотрите-ка, команда не попёрла вперед — и не села сильно назад! Короче, было непонятно что, но что-то в итоге было. Послушайте, о какой стратегии может идти речь, если если тренер ЦСКА мерцательно появляется в команде. То он есть, то его нет, и потом нужно как-то объяснять, куда он делся и зачем.

Сама по себе довольно интересна формулировка, что Гончаренко уехал в Беларусь, потому что как-то нужно было команду встряхнуть. Ну что ж, именно так и встряхивает „Ливерпуль“ Юрген Клопп, все только и делают что команды свои так трясут! Но почему-то мы об этом раньше ничего не слышали.

Некоторые журналисты и издания даже сделали одной из важных тем отчетов о матче ЦСКА — „Спартак“ наблюдение за поведением Гончаренко во время игры. И кажется, что он довольно мало контактировал с игроками на скамейке, вообще вел себя не очень типично. Ну, собственно, разве вызывает сомнения то, что, какие бы именно события ни привели к этой резкой эмиграции Гончаренко на родину и возвращению обратно, помимо правил карантина — впрочем, пошли они в задницу — неужели все это не показывает то, что у него нет нормального контакта с командой, чем бы это ни вызвано было сначала и как бы мы это ни формулировали сейчас. Это совершенно очевидно», — сказал Уткин.

Напомним, Виктор Гончаренко пропустил неделю тренировок, уехав в Беларусь. Изначально это объяснялось его плохим самочувствием, но затем тренер заявил , что хотел встряхнуть команду.