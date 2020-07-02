Лукашенко распорядился отвязать дорожный сбор от техосмотра

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Так, в частности, президент поручил правительству вместе с облисполкомами и Мингорисполкомом усовершенствовать порядок взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении без привязки к прохождению техосмотра.

Что это значит?

Вопрос отвязки дорожного сбора от процедуры технического осмотра уже не раз обсуждали в Беларуси на всех уровнях. Не уплатив госпошлину, привязанную к техосмотру, автомобилисты не могли получить допуск автомобиля к участию в дорожном движении. Из-за того, что пошлина достаточно высокая, многие белорусы не проходят техосмотр. А это негативно влияет на безопасность движения на дорогах.