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Лукашенко распорядился отвязать дорожный сбор от техосмотра

02.07.2020 12:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Так, в частности, президент поручил правительству вместе с облисполкомами и Мингорисполкомом усовершенствовать порядок взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении без привязки к прохождению техосмотра.

Что это значит?

Вопрос отвязки дорожного сбора от процедуры технического осмотра уже не раз обсуждали в Беларуси на всех уровнях. Не уплатив госпошлину, привязанную к техосмотру, автомобилисты не могли получить допуск автомобиля к участию в дорожном движении. Из-за того, что пошлина достаточно высокая, многие белорусы не проходят техосмотр. А это негативно влияет на безопасность движения на дорогах.

По изменению порядка уплаты транспортного налога госорганы ведут работу с конца 2017 года. Минфин рассматривал варианты о том, чтобы включить денежный сбор в стоимость топлива либо отвязать его от техосмотра. Предлагалось также разрешить платить пошлину поэтапно, помесячно и предоставить скидку тем, кто уплатит ее сразу за год. Но тогда окончательно с изменениями в порядок уплаты дорожного сбора в Беларуси так и не определились.

Источник: Myfin.by
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