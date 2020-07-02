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Лукашенко распорядился отвязать дорожный сбор от техосмотра
Источник материала: Myfin
Так, в частности, президент поручил правительству вместе с облисполкомами и Мингорисполкомом усовершенствовать порядок взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении без привязки к прохождению техосмотра.
Что это значит?
Вопрос отвязки дорожного сбора от процедуры технического осмотра уже не раз обсуждали в Беларуси на всех уровнях. Не уплатив госпошлину, привязанную к техосмотру, автомобилисты не могли получить допуск автомобиля к участию в дорожном движении. Из-за того, что пошлина достаточно высокая, многие белорусы не проходят техосмотр. А это негативно влияет на безопасность движения на дорогах.
По изменению порядка уплаты транспортного налога госорганы ведут работу с конца 2017 года. Минфин рассматривал
Источник: Myfin.by
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