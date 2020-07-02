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«Ещё при царе был объездчиком». Белорусская династия лесников, которой более 150 лет, живёт под Бегомлем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все перемешалось в лесах Бегомля. Природные метаморфозы. На местной заправке вот уже несколько лет гостей встречает Борька. Он очень любит бананы, но предпочитает все-таки белорусскую клубнику. Недавно в лесах замечены и косолапые. Чувствуют, здесь особая любовь к лесу.
Генетический код служителей леса здесь передают из поколения в поколение. В этих географических координатах более полутора веков назад якорь бросила одна из старейших династий.
Сергей Трахинин, лесничий Витуничского лесничества Бегомльского лесхоза:
Он настолько знал свой участок леса, когда мы идем уже из грибов, он говорил: «Сбегай под ту елочку, там будет полянка лисичек». Бегу к этой елочке, поднимаю лапки, а там полянка лисичек.
Удержать красавицу в горпоселке помогло жилье. Его новоиспеченной семье предоставил лесхоз.
Ольга Трахинина, супруга:
Ольга уже привыкла к нюансам рабочего графика мужа. Ранние подъемы, а, если нужно, и ночью в лес вызовут.
Ольга Трахинина:
Когда муж вернется домой, неизвестно. Поэтому на дорогу с собой обязательно обед. А еще кусочек сала с хлебом. Мало ли: лес непредсказуем. В 4 утра Сергей Трахинин выезжает на работу. Вот уже два года как он лесничий – это что-то вроде начальника участка. Под его руководством 30 человек. До работы ехать 15 километров в самую чащу. Первым делом тишина. Надо послушать, какой сегодня лес.
Сергей Трахинин:
Идем дальше. Сергей Трахинин с гордостью рассказывает о каждом высаженном деревце. В прямом смысле их растят как детей.
Сергей Трахинин:
Выброшенный окурок, стеклянная бутылка могут стать причиной пожара. Вахту нести сегодня помогают высокие технологии, но, уверяет Сергей, бдительность служителей леса – залог спокойствия на зеленых просторах. Впереди еще часы работы, где-то пешком, где-то на машине. Вверенные ему 8,5 тысяч гектаров леса должны быть в полном порядке.
Сергей Трахинин:
Тем временем в лесхозе трудятся отец и мать Сергея Трахинина. Водитель Геннадий Трахинин в командировке.
Галина Трахинина, бухгалтер Витуничского лесничества Бегомльского лесхоза:
Меняется, говорит, отношение к лесу, бережнее как-то. Вот и в лесхозе освоили производство пеллет. Теперь каждая стружка в деле. Вводят электронный учет древесины. Гордость берет, когда слышишь, что белорусские семена ели впервые поставлены в Великобританию. Или французский Вильрю. Небольшой городок в Лотарингии, где французы живут в белорусских домах, изготовленных в Шклове. Из них возвели целый квартал.
Галина Трахинина:
Так что лесники не только берегут секреты мастерства прадедов, но и приумножают лесное богатство. А с такими династиями уверенности в будущем еще больше. А от того, что лесников Трахининых потомственная нить не прерывается, у старшего поколения душа радуется.
Галина Трахинина:
Сергей Трахинин:
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«Ещё при царе был объездчиком». Белорусская династия лесников, которой более 150 лет, живёт под Бегомлем
Новости Беларуси. Все перемешалось в лесах Бегомля. Природные метаморфозы. На местной заправке вот уже несколько лет гостей встречает Борька. Он очень любит...
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