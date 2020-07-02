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Кот приревновал кошку к хозяину и устроил сцену ревности обоим

02.07.2020 12:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот приревновал кошку к хозяину и устроил сцену ревности обоим

Оказывается, что не только люди могут ревновать. Звучит очень странно. Но только посмотрите на это видео, и вы сами во всём убедитесь.

При этом, судя по видео, гнев ревнивых котов очень страшен. Когда хозяин решил погладить кошку, кот даже не стал разбираться, кто прав, а кто виноват. В итоге ревнивец ударил не только хозяина, но и кошку. 

К сожалению, в итоге больше пострадал не виновник содеянного, а объект защиты. 

Ролик с ревнивым котом разлетелся по всей Сети и быстро стал вирусным. Он набрал порядка 600 тысяч просмотров.

«Ох уж эти темпераментные мужчины», «Бедная кошка, отхватила не за что», - прокомментировали пользователи ролик.

фото: mur.tv

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Оказывается, что не только люди могут ревновать. Звучит очень странно. Но только посмотрите на это видео, и вы сами во всём убедитесь. При этом, судя по видео, гнев...
 
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