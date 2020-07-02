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Централизованное тестирование по математике проходит в Беларуси
Источник материала: ОНТ
В эти минуты начинается Централизованное тестирование по математике – сегодня по этому предмету второй экзаменационный день.
Сдать этот тест пожелали почти 35 тысяч абитуриентов. Однако в первый день около 4% не явились. В аудиторию нельзя проносить мобильный телефон и любой другой гаджет. Нарушителей удаляют без права сдачи испытания по предмету в нынешнем году. Таких уже пятеро. Следующее тестирование пройдет в субботу. Это будет биология.
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В эти минуты начинается Централизованное тестирование по математике – сегодня по этому предмету второй экзаменационный день. Сдать этот тест пожелали почти 35...
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