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18-летняя дочь Бориса Немцова объявила о помолвке
Источник материала: Tut.by
18-летняя дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой Дина сообщила о помолвке со своим возлюбленным. В инстаграме девушка уже показала помолвочное кольцо с бриллиантом на том самом пальце,
Принимаю поздравления! — коротко подписала фото Дина.
В комментариях Дину уже поздравили Устинья Малинина, внучка Михаила Боярского Екатерина, Диана Манасир и другие.
Жених Немцовой — 20-летний Дмитрий Матевосов, студент МГУ, он учится на факультете вычислительной математики и кибернетики. Сама Немцова планирует окончить Британскую высшую школу дизайна. Пара встречается около трех лет.
— Свадьба через год. Надеемся, что без масок, — уточнила Дина.
Помолвку дочери прокомментировала и ее мама Екатерина Одинцова.
— Вот и дочка выпархивает из гнезда, — сказала она.
Напомним, помимо дочери, у Екатерины есть старший сын Антон, который живет с женой и маленьким сыном в США.
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В инстаграме девушка уже показала помолвочное кольцо с бриллиантом на том самом пальце.
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