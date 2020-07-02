18-летняя дочь Бориса Немцова объявила о помолвке

Источник материала: Tut.by

18-летняя дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой Дина сообщила о помолвке со своим возлюбленным. В инстаграме девушка уже показала помолвочное кольцо с бриллиантом на том самом пальце, пишет spletnik.

Принимаю поздравления! — коротко подписала фото Дина.

В комментариях Дину уже поздравили Устинья Малинина, внучка Михаила Боярского Екатерина, Диана Манасир и другие.

Жених Немцовой — 20-летний Дмитрий Матевосов, студент МГУ, он учится на факультете вычислительной математики и кибернетики. Сама Немцова планирует окончить Британскую высшую школу дизайна. Пара встречается около трех лет.

— Свадьба через год. Надеемся, что без масок, — уточнила Дина.

Помолвку дочери прокомментировала и ее мама Екатерина Одинцова.

— Вот и дочка выпархивает из гнезда, — сказала она.

Напомним, помимо дочери, у Екатерины есть старший сын Антон, который живет с женой и маленьким сыном в США.