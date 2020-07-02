На Вороновщине приступили к уборке озимых зерновых

Источник материала: Вороновская газета





Первого июля первыми в районе вывели комбайны на поля в КСУП «Мисевичи».

— Для меня эта уборка уже 30-я по счету, — поделился впечатлениями старший комбайнер Чеслав Куталовский. — Но каждый год, как в первый раз, всегда волнуюсь и надеюсь на лучшее. Рассчитываю и в этом сезоне с помощником Антоном Ходышем намолотить чем побольше. Начало положено успешное, уже есть первые десятки тонн зерна в счет будущей тысячи. А урожай созрел очень хороший. И это радует.







Комбайнеры Чеслав Куталовский и Антон Ходыш.

— Да, озимый ячмень, который у нас посеян на 200 гектарах, уродил на славу, — подтвердил директор сельхозпредприятия Андрей Бурнос. — На этом поле убрали сорт «тереза». Урожайность — более 60 ц/га. Влажность отправленного на доработку зерна составляет 19-22%.







Заместитель начальника райсельхозпрода Артур Бовбель, директор и главный агроном сельхозпредприятия Андрей Бурнос и Вацлав Борисевич.

Хорошему урожаю способствовала не только погода, но и проведенная нами подготовительная работа. Практически готовы к уборке все комбайны, топливо поступает, питание участников жатвы организовано. Если до начала уборки у механизаторов были выходные, то теперь нам не до отдыха. Желаю всем хлеборобам здоровья и отличной погоды!







Комбайнеры Анатолий Цандо и Николай Лешкевич.

Поздравляя мисевичских хлеборобов с «зажинками» заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Артур Бовбель отметил:

— Виды на весомый урожай не только на хлебных нивах этого предприятия, но и в целом по району. Если в прошлом году озимого ячменя собирали до 35 ц/га, то в этом должны получить в два раза больше. Такой положительный результат дали вовремя проведенный сев, технологически грамотный уход за культурами и, конечно, благоприятные погодные условия. Все это вселяет надежду намолотить 100 тысяч тонн зерна без кукурузы в целом по району.





























В добрый путь, «Жатва-2020»!

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.