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Июньские жировки у жителей нескольких районов Минска придут без оплаты за холодную воду

02.07.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Июньские жировки минчанам, пострадавшим в ситуации с водоснабжением, придут без оплаты за холодную воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Минскводоканал» взял пробы воды из разных районов Минска. Результаты исследований

Июньские жировки у жителей нескольких районов Минска придут без оплаты за холодную воду

Соответствующее решение 2 июля принял Мингорисполком.

Речь идет о жителях нескольких районов столицы, у которых на прошлой неделе возникли проблемы с качеством воды.

Июньские жировки у жителей нескольких районов Минска придут без оплаты за холодную воду

Июньские жировки у жителей нескольких районов Минска придут без оплаты за холодную воду

В течение трех рабочих дней «Минскводоканалу» поручено подготовить и передать в расчетно-справочные центры списки адресов, по которым не будет начисляться оплата. В них попадают жилые дома Фрунзенского, Московского и часть домов из других районов города, потребители которых не могли использовать питьевую воду в связи со сбоями системы центрального водоснабжения.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Июньские жировки минчанам, пострадавшим в ситуации с водоснабжением, придут без оплаты за холодную воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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