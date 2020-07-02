Только в июле. Сходить в Купаловский театр можно по билетам, которые стоят как чашка кофе

Если вы завсегдатай Купаловского или давно планировали заглянуть в главный столичный театр, то эта новость для вас. Театр имени Янки Купалы снизил стоимость билетов на весь июльский репертуар главной сцены на 30%. На какие спектакли можно попасть по билетам, которые стоят как чашка кофе?
Наступает время, которое разделяет людей на вражеские лагеря, — время войны. Но хрупкие ростки любви пробиваются даже сквозь густо вымощенную ненавистью почву. Белорусская девушка Полина и немецкий солдат Франц встречаются в, пожалуй, самых неблагоприятных для них обстоятельствах, и в то же время они не теряют Божью искру, которая позволила им объединить свои судьбы.
Воспитав трех дочерей, британский король Лир делает шикарный жест: он делит государство на части и отдает корону. Усталый и измученный правитель хочет прожить свои дни в любви, но потомки решают иначе. Новое поколение перенимает власть, отрекаясь от родного отца и старого короля. Теперь он изгнанник в голом поле, где остаются лишь смутные воспоминания о его былом величии. Перед Лиром вырисовывается страшная картина человеческого лицемерия и жадности.
«Паўлінка» — это легенда белорусского театра, которая каждой минутой сценического действия приближает зрителя к национальной культуре. Сходить на спектакль стоит хотя бы ради того, чтобы послушать, как звучат со сцены крылатые фразы «каханенькія-родненькія» и «тудэма-сюдэма».
Легкая, ироничная, не лишенная лиричности французская комедия расскажет, как можно выжить и разбогатеть в самые неблагоприятные времена экономического кризиса. Рецепт прост: нужно объявить «войну налогам», создать популярную школу (которая обучит других этой хитрой науке), разместить рекламу на самой Эйфелевой башне и, конечно, быть авантюристом.
«Палескую хроніку» Ивана Мележа называют белорусским национальным эпосом. В этом произведении на фоне драматических событий прошлого века разворачиваются сцены народной жизни, поднимаются извечные вопросы бытия и поиска счастья, которое для одних — в любви и семье, для других — в силе и процветании.
В глуши Пинского уезда пара мелких шляхтичей не разрешают своим детям жениться и бьются за то, кто из них шляхтич, а кто мужик. Рассудить их приезжает пристав Крючков: он обирает местную знать до нитки, налагая штрафы как на тех, кто видел бойку, так и на тех, кто свидетелем не был.
Этот спектакль — режиссерская фантазия, попытка представить себе островок буржуазной жизни, который мог реально существовать в Слониме, Барановичах, Гродно или других городах и поселках Западной Беларуси где-нибудь в 30-х годах прошлого века — сложное и изменчивое время, полное чувства счастья и свободы.
На север Беларуси к своему дяде, шляхтичу Завальне, приезжает из Петербурга его племянник Ян. А там видит любимую, которая вышла за другого, загадочного доктора, явно дружащего с нечистой силой, и шляхту, которая готова за бесценок продать родной край.