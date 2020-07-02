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Только в июле. Сходить в Купаловский театр можно по билетам, которые стоят как чашка кофе

02.07.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Национальный академический театр имени Янки Купалы предлагает скидку 30% на все спектакли главной сцены, которые пройдут до 30 июля. Это значит, что теперь купить билет на культовые постановки «Паўлінка», «Рэвізор», «Пінская шляхта» и другие можно значительно дешевле.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Если вы завсегдатай Купаловского или давно планировали заглянуть в главный столичный театр, то эта новость для вас. Театр имени Янки Купалы снизил стоимость билетов на весь июльский репертуар главной сцены на 30%. На какие спектакли можно попасть по билетам, которые стоят как чашка кофе?

«Не мой» (12+)


Фото: kupalauski.by

Наступает время, которое разделяет людей на вражеские лагеря, — время войны. Но хрупкие ростки любви пробиваются даже сквозь густо вымощенную ненавистью почву. Белорусская девушка Полина и немецкий солдат Франц встречаются в, пожалуй, самых неблагоприятных для них обстоятельствах, и в то же время они не теряют Божью искру, которая позволила им объединить свои судьбы.

Когда: 2 июля, 19.00
Где: Купаловский театр
Сколько: от 3,50 рубля

Купить билет

«Рэвізор» (16+)


Фото: facebook.com/kupteatr

Ходят слухи, что в селение направляется ревизор из столицы и его намерения самые серьезные. Чиновники нервничают, икают и судорожно начинают скрывать свои преступления.

Когда: 5 и 23 июля, 19.00
Где: Купаловский театр
Сколько: от 4,20 рубля

Купить билет

«Кароль Лір» (16+)


Фото: t.me/kupalauski

Воспитав трех дочерей, британский король Лир делает шикарный жест: он делит государство на части и отдает корону. Усталый и измученный правитель хочет прожить свои дни в любви, но потомки решают иначе. Новое поколение перенимает власть, отрекаясь от родного отца и старого короля. Теперь он изгнанник в голом поле, где остаются лишь смутные воспоминания о его былом величии. Перед Лиром вырисовывается страшная картина человеческого лицемерия и жадности.

Когда: 7 и 21 июля, 19.00
Где: Купаловский театр
Сколько: от 4,20 рубля

Купить билет

«Паўлінка» (12+)


Фото: kupalauski.by

«Паўлінка» — это легенда белорусского театра, которая каждой минутой сценического действия приближает зрителя к национальной культуре. Сходить на спектакль стоит хотя бы ради того, чтобы послушать, как звучат со сцены крылатые фразы «каханенькія-родненькія» и «тудэма-сюдэма».

Когда: 8 и 29 июля, 19.00
Где: Купаловский театр
Сколько: от 3,50 рубля

Купить билет

«Школа падаткаплацельшчыкаў» (16+)


Фото: Мария Войтик, «Минск-Новости»

Легкая, ироничная, не лишенная лиричности французская комедия расскажет, как можно выжить и разбогатеть в самые неблагоприятные времена экономического кризиса. Рецепт прост: нужно объявить «войну налогам», создать популярную школу (которая обучит других этой хитрой науке), разместить рекламу на самой Эйфелевой башне и, конечно, быть авантюристом.

Когда: 9 июля, 19.00
Где: Купаловский театр
Сколько: от 4,20 рубля

Купить билет

«Людзі на балоце» (16+)


Фото: kupalauski.by

«Палескую хроніку» Ивана Мележа называют белорусским национальным эпосом. В этом произведении на фоне драматических событий прошлого века разворачиваются сцены народной жизни, поднимаются извечные вопросы бытия и поиска счастья, которое для одних — в любви и семье, для других — в силе и процветании.

Когда: 14 июля, 19.00
Где: Купаловский театр
Сколько: от 3,50 рубля

Купить билет

«Пінская шляхта» (12+)


Фото: kupalauski.by

В глуши Пинского уезда пара мелких шляхтичей не разрешают своим детям жениться и бьются за то, кто из них шляхтич, а кто мужик. Рассудить их приезжает пристав Крючков: он обирает местную знать до нитки, налагая штрафы как на тех, кто видел бойку, так и на тех, кто свидетелем не был.

Когда: 15 июля, 19.00
Где: Купаловский театр
Сколько: от 3,50 рубля

Купить билет

«Местачковае кабарэ» (16+)


Фото: kupalauski.by

Этот спектакль — режиссерская фантазия, попытка представить себе островок буржуазной жизни, который мог реально существовать в Слониме, Барановичах, Гродно или других городах и поселках Западной Беларуси где-нибудь в 30-х годах прошлого века — сложное и изменчивое время, полное чувства счастья и свободы.

Когда: 16 июля, 19.00
Где: Купаловский театр
Сколько: от 4,20 рубля

Купить билет

«Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» (12+)


Фото: Никита Клютко, предоставлено Купаловским театром

На север Беларуси к своему дяде, шляхтичу Завальне, приезжает из Петербурга его племянник Ян. А там видит любимую, которая вышла за другого, загадочного доктора, явно дружащего с нечистой силой, и шляхту, которая готова за бесценок продать родной край.

Когда: 22 июля, 19.00
Где: Купаловский театр
Сколько: от 4,20 рубля

Купить билет

«Чорная панна Нясвіжа» (12+)


Фото: kupalauski.by

Вот уже четыре столетия в замке древнего Несвижа появляется призрак молодой женщины. Согласно легенде, так блуждает страдающая душа хозяйки владений Барбары Радзивилл…

Когда: 30 июля, 19.00
Где: Купаловский театр
Сколько: от 3,50 рубля

Купить билет

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Теги: Новости, Гродно
 
 
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