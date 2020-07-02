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В стране созданы все условия для самореализации: известные белорусы высказываются о ситуации в стране
Источник материала: ОНТ
Беларусь совершила колоссальный прорыв в здравоохранении в период своей независимости,
Он добавил, что в настоящее время республика находится на передовых позициях по развитию здравоохранения.
Тем временем мастер спорта международного класса, многократный победитель чемпионатов мира и Европы по гиревому спорту, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, электросварщик предприятия «Гроднопромстрой» Евгений Назаревич
Он обратил внимание, что многие ищут лучшей жизни, уезжая за границу, однако затем возвращаются на Родину.
Мастер спорта по боксу и кикбоксингу Александр Устинов в свою очередь
Заслуженный артист Беларуси, председатель Союза кинематографистов Виктор Васильев также
Олимпийский призер Дмитрий Дащинский
Фото: БЕЛТА
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В стране созданы все условия для самореализации: известные белорусы высказываются о ситуации в стране
Беларусь совершила колоссальный прорыв в здравоохранении в период своей независимости, заявил директор Минского научно-практического центра хирургии,...
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