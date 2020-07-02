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В стране созданы все условия для самореализации: известные белорусы высказываются о ситуации в стране

02.07.2020 12:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В стране созданы все условия для самореализации: известные белорусы высказываются о ситуации в стране

Беларусь совершила колоссальный прорыв в здравоохранении в период своей независимости, заявил директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Национального собрания Олег Руммо.

Он добавил, что в настоящее время республика находится на передовых позициях по развитию здравоохранения.

Тем временем мастер спорта международного класса, многократный победитель чемпионатов мира и Европы по гиревому спорту, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, электросварщик предприятия «Гроднопромстрой» Евгений Назаревич высказал мнение, что в Беларуси может самореализоваться каждый.

Он обратил внимание, что многие ищут лучшей жизни, уезжая за границу, однако затем возвращаются на Родину.

Мастер спорта по боксу и кикбоксингу Александр Устинов в свою очередь признался, что ему нравится жить Беларуси, куда он переехал из России 20 лет назад.

Заслуженный артист Беларуси, председатель Союза кинематографистов Виктор Васильев также высказался о будущем страны.

Олимпийский призер Дмитрий Дащинский призвал не смешивать с грязью людей за их позицию.

Фото: БЕЛТА

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Беларусь совершила колоссальный прорыв в здравоохранении в период своей независимости, заявил директор Минского научно-практического центра хирургии,...
 
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