На трассе М6 маршрутка влетела в грузовик: пострадали семь человек

Источник материала: Tut.by

В Воложинском районе микроавтобус влетел в попутный МАЗ, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Авария произошла 2 июля, около 10.00, на 81-м километре трассы М6 Минск — Гродно. Здесь пассажирский микроавтобус Mercedes врезался в грузовик МАЗ. По предварительной информации, 37-летний водитель маршрутки уснул за рулем.

В результате ДТП семь пассажиров Mercedes получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.









На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.