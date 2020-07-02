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На трассе М6 маршрутка влетела в грузовик: пострадали семь человек

02.07.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Воложинском районе микроавтобус влетел в попутный МАЗ, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Авария произошла 2 июля, около 10.00, на 81-м километре трассы М6 Минск — Гродно. Здесь пассажирский микроавтобус Mercedes врезался в грузовик МАЗ. По предварительной информации, 37-летний водитель маршрутки уснул за рулем.

В результате ДТП семь пассажиров Mercedes получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.



На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Авария произошла 2 июля, около 10.00, в Воложинском районе.
 
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