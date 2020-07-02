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На трассе М6 маршрутка влетела в грузовик: пострадали семь человек
Источник материала: Tut.by
В Воложинском районе микроавтобус влетел в попутный МАЗ,
Авария произошла 2 июля, около 10.00, на 81-м километре трассы М6 Минск — Гродно. Здесь пассажирский микроавтобус Mercedes врезался в грузовик МАЗ. По предварительной информации, 37-летний водитель маршрутки уснул за рулем.
В результате ДТП семь пассажиров Mercedes получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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Авария произошла 2 июля, около 10.00, в Воложинском районе.
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