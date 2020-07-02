Источник материала: Вороновская газета





Синоптики ожидают июль теплее обычного на 1-2 градуса, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В этом году июль ожидается теплее обычного на 1-2 градуса. Естественно, на фоне теплой погоды возможны волны прохладной и жаркой погоды, однако они, скорее всего, будут незначительными и вряд ли экстремальными», — рассказали синоптики.

Осадки ожидаются около месячной климатической нормы (норма июля от 70-75 мм по югу до 90-94 мм по северу страны).

Минувший июнь в Беларуси, несмотря на пару периодов кратковременных похолоданий, был теплым. Среднемесячная температура воздуха на 2-4 градуса превысила норму климата. В течение месяца в разные дни большинство метеостанции преодолели 30-градусный рубеж. Максимальная температура июня была зарегистрирована 11 июня на метеостанции Жлобин — плюс 34,4. На метеостанциях Лепель, Марьина Горка и Могилев были превышены месячные температурные рекорды.

«Дожди, как обычно это бывает в летнее время, выпадали неравномерно даже в пределах одного района. На большей части территории страны выпало в среднем около 1,5 июньской нормы осадков. В лидерах метеостанция Березинский заповедник в Витебской области — здесь выпало 2,5 месячной нормы осадков. При этом местами по стране отмечался недобор осадков. Минимум дождей выпало на юго-востоке Гомельской области», — отметили в Белгидромете.

Дожди в основном носили ливневый характер, местами сопровождались грозами и выпадением града, при грозах в отдельных районах отмечалось шквалистое усиление ветра.-0-

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