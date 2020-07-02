5 сумок, которые сделают из вас провинциалку

Источник материала: ОНТ

Даже если перед выходом вы продумаете свой образ от А до Я, то неправильно выбранная сумка сможет всё испортить.

Рассказываем о сумках, от которых пора избавиться, если они ещё есть в вашем шкафу.

Большая сумка через плечо

Данную сумку многие стилисты прозвали мешком бродяги. И не зря. Ведь она действительно на него похожа и точно не добавит образу аккуратности, а только сделает его более небрежным.





Сумка с перфорацией

Эти сумки уже давно ушли из моды и являются настоящим антитрендом. Чтобы в этом убедиться, рекомендуем вам прочесть статью о модных сумках в 2020 году.





Сумка-планшет

Если вы уважающая себя и взрослая девушка, то о такой сумке давно пора забыть и оставить её где-то во временах студенчества. Более того, данная модель абсолютно неудобна в носке из-за отсутствующего в ней донышка. Таким образом, в неё можно положить разве что телефон и паспорт.





Клатч с вышивкой

Такая сумка выглядит как сувенир, который привезли из Турции. Данный аксессуар лучше оставить для отпуска. А в более повседневные образы он не впишется.





Копия люксовой сумки

Человек, который хоть раз держал в руках люкс, скорее всего поймёт, что у вас подделка. Зачем давать людям повод думать о вашем финансовом положении. На сегодняшний день существует довольно большой выбор трендовых сумок в масс-маркете.





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