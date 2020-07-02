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5 сумок, которые сделают из вас провинциалку

02.07.2020 13:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 сумок, которые сделают из вас провинциалку

Даже если перед выходом вы продумаете свой образ от А до Я, то неправильно выбранная сумка сможет всё испортить. 

Рассказываем о сумках, от которых пора избавиться, если они ещё есть в вашем шкафу.

  •  Большая сумка через плечо

Данную сумку многие стилисты прозвали мешком бродяги. И не зря. Ведь она действительно на него похожа и точно не добавит образу аккуратности, а только сделает его более небрежным. 


  • Сумка с перфорацией

Эти сумки уже давно ушли из моды и являются настоящим антитрендом. Чтобы в этом убедиться, рекомендуем вам прочесть статью о модных сумках в 2020 году.


  •  Сумка-планшет

Если вы уважающая себя и взрослая девушка, то о такой сумке давно пора забыть и оставить её где-то во временах студенчества. Более того, данная модель абсолютно неудобна в носке из-за отсутствующего в ней донышка. Таким образом, в неё можно положить разве что телефон и паспорт.


  • Клатч с вышивкой

Такая сумка выглядит как сувенир, который привезли из Турции. Данный аксессуар лучше оставить для отпуска. А в более повседневные образы он не впишется. 


  • Копия люксовой сумки

Человек, который хоть раз держал в руках люкс, скорее всего поймёт, что у вас подделка. Зачем давать людям повод думать о вашем финансовом положении. На сегодняшний день существует довольно большой выбор трендовых сумок в масс-маркете. 


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Даже если перед выходом вы продумаете свой образ от А до Я, то неправильно выбранная сумка сможет всё испортить.  Рассказываем о сумках, от которых пора избавиться,...
 
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