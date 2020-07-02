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Белорусские синоптики рассказали о погоде на июль

02.07.2020 13:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские синоптики предполагают, что июль будет теплее обычного на 1-2 градуса.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет Минприроды, на фоне тёплой погоды в июле могут быть и перепады между прохладными и жаркими днями. Однако каких-то экстремальных смен температур не ожидается.

Осадки будут приблизительно соответствовать климатической норме. В июле она колеблется от 70-75 мм по югу до 90-94 мм по северу страны.

Прошедший июнь в Беларуси, несмотря на несколько холодных дней, превысил норму температуры воздуха на 2-4 градуса. В разные дни большинство метеостанций преодолели 30-градусный рубеж. Максимальная температура в июне была зарегистрирована 11 числа на метеостанции Жлобин – +34,4°C.

Дожди выпадали неравномерно, но на большей части территории республики в среднем выпало около 1,5 июньской нормы осадков. А в Березинском заповеднике в Витебской области выпало 2,5 месячной нормы осадков. Меньше всего дождей было на юго-востоке Гомельской области.

Кстати, а вы знаете, как правильно наносить солнцезащитный крем? Узнать ответ на этот вопрос можно здесь.

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Новости Беларуси. Белорусские синоптики предполагают, что июль будет теплее обычного на 1-2 градуса. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет Минприроды, на...
 
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