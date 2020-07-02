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Правда ли что «Славянский базар» хотели перенести из Витебска в другой город?
Источник материала: СТВ
Правда ли что «Славянский базар» хотели перенести из Витебска в другой город, рассказали в программе
Будет ли «Славянский базар» в этом году? Утверждены ли окончательные даты?
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Правда ли, что когда-то планировали перенести «Славянский базар» в другой город и что Президент Беларуси настоял на сохранении существующего формата?
Глеб Лапицкий:
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Правда ли что «Славянский базар» хотели перенести из Витебска в другой город, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Будет ли «Славянский базар» в...
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