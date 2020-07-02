ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Правда ли что «Славянский базар» хотели перенести из Витебска в другой город?

02.07.2020 13:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Правда ли что «Славянский базар» хотели перенести из Витебска в другой город, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Будет ли «Славянский базар» в этом году? Утверждены ли окончательные даты?

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Скорее всего, это даже не вопрос, а уже утверждение. Да, действительно, мы уже вышли в официальную публикацию, что в этом году «Славянский базар» пройдет в формате open-air с 16 по 19 июля.

Правда ли что «Славянский базар» хотели перенести из Витебска в другой город?

Правда ли, что когда-то планировали перенести «Славянский базар» в другой город и что Президент Беларуси настоял на сохранении существующего формата?

Глеб Лапицкий:
Да, как раз в том далеком 1995 году нас не только хотели перенести в другой город, но и отправить плавать на барже, на пароходах и совершенно изменить формат фестиваля. Но глава государства вмешался, и после этого стал наш фестиваль называться президентским фестивалем и обрел очень большую государственную поддержку.

Полную версию интервью смотрите здесь.

Люди в материале: Глеб Лапицкий

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правда ли что «Славянский базар» хотели перенести из Витебска в другой город, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Будет ли «Славянский базар» в...
 
Новости дня
Новости разные
 
5 сумок, которые сделают из вас провинциалку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика