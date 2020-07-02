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Александр Богданович: «Люди уже боятся говорить в пользу государства, так нагнетают эту обстановку»

02.07.2020 13:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Олимпийский чемпион Александр Богданович рассказал, какая поддержка оказывается белорусским спортсменам на государственном уровне.

«Начал заниматься спортом в 1995 году. Можно сказать, начинали, грубо говоря, с подвалов»

Александр Богданович: «Люди уже боятся говорить в пользу государства, так нагнетают эту обстановку»

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
Я начал заниматься спортом в 1995 году. Можно сказать, начинали, грубо говоря, с подвалов. А сейчас уже такие стадионы и спортивные объекты, которые мы сейчас видим. Например, как стадион «Динамо», «Минск-Арена». Это суперсовременные спортивные комплексы, в которых можно добиваться и нужно добиваться, показывать результаты.

«Я помню еще моменты, когда не было чем грести»

Я помню еще моменты, когда не было чем грести, когда тренеры бинтом обвязывали весла. Есть с чем сравнить. Вот эти лодки фанерные…

Раньше шли в спорт, чтобы быть здоровыми людьми. Сейчас спорт – как профессия

Есть очень показательные моменты – это медикаментозное сопровождение и поддержка спортсменов на разных уровнях.

Мы раньше шли в спорт, чтобы просто быть здоровыми людьми. Сейчас мы видим, что спорт – это как профессия. Мы можем зарабатывать, можем развиваться как личности.

«Наш вид спорта не обижен ничем»

Я вижу, что у нас сделано всё. Наш вид спорта не обижен ничем. У нас появились два гребных канала. Гребные базы появляются, идут спортсмены, хороший тренерский штаб у нас.

Если честно, зарубежные коллеги удивляются, потому что есть стереотип – все относят нас к России. «Беларусь – а это где?» – «Возле России».

Прошли II Европейские игры, и гребцы приехали. Они, можно сказать, в шоке. «Как вам у нас?» Они говорят: «Перфекто!». Что сказали про II Европейские игры: «Конечно, во всех странах хорошие объекты есть. Но здесь, конечно, порядок и четкость в выполнении всего. Все размеренно, все по плану».  

«Спорт, однозначно, формирует гражданскую позицию. Физическая культура – это культура жизни»

Александр Богданович: «Люди уже боятся говорить в пользу государства, так нагнетают эту обстановку»

Спорт, однозначно, формирует гражданскую позицию. Физическая культура – это культура жизни, культура здорового образа жизни. После тренировки ты мыслишь здраво, все эмоции негативные уходят. Формируется мнение. Я думаю, что это всё из семьи.  

Это как борьба с информационной составляющей. Как мы говорим: «Как можно оградить своих детей от того, чтобы они не смотрели ненужные каналы, ненужную информацию?» Один специалист говорит: «Как бы мы его не ограждали, если папа с мамой не будут учить его правильно пользоваться интернетом и контролировать его, что он смотрит, мы не убережем нашу молодежь от ненужной информации, которую ей могут впихнуть в голову».  

«Люди уже боятся говорить в пользу государства, так нагнетают эту обстановку»

В связи с той обстановкой, которая происходит у нас в стране, что пытается меньшинство так активизироваться, чтобы навязать мнение большинству. И делают так, что люди уже боятся говорить в пользу государства, так нагнетают эту обстановку. Я однозначно пойду и проголосую. Выбор мой, конечно, очевиден. Я в этом государстве вырос. Оно сделало всё для того, чтобы я стал таким, какой я есть.

Я хотел добавить, что все вот эти шествия, которые были вдоль проспекта, «цепочки», дискриминировали себя, когда случилась беда с водой и стояли большие очереди за водой к цистернам, которые подвозились. И ни одного не было акта протеста.  

Люди в материале: Александр Богданович

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Олимпийский чемпион Александр Богданович рассказал, какая поддержка оказывается белорусским спортсменам на государственном уровне. «Начал...
 
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