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Герои в погонах: инспектор ГАИ в Беларуси спас ребенка
02.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Приехал на вызов из-за неправильной парковки и
- София, привет! Как дела твои? Не болеешь, все хорошо?
- Да!
Дядя Дима для Сони теперь как ангел-хранитель. Подарил ей второй день рождения. От этих кадров с видеорегистратора у мамы девочки замирает сердце.
В тот день инспектор ГАИ Дмитрий Семибратов прибыл на обычный вызов. Соседи спорили из-за неправильной парковки. Пока разбирался с нарушителем, увидел, что возле подъезда столпились люди, а на земле лежит ребенок и задыхается.
А потом инспектор как ни в чем не бывало вернулся на службу и о случившемся никому не рассказал. Дмитрий до сих пор скромничает. Как настоящий герой.
Действовал решительно и Дмитрий Хитров. Он тоже инспектор, только минского ГАИ. То дежурство запомнил на всю жизнь. Вместе с коллегой патрулировали город. Увидели машину на «аварийке». Остановились, и к ним подбежали родители с младенцем на руках, который умирал.
Медлить было нельзя. Помчались к ближайшей больнице. По дороге остановили «скорую». Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.
Похожие истории есть у многих сотрудников милиции. Иногда они так и не доходят до общественности. Мол, разве это подвиг? Часть работы, долг.
Только в этом году такой медали удостоилось три сотрудника МВД. Спасают, зачастую рискуя своей жизнью. Ведь давая присягу, обещали защищать других.
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В тот день инспектор ГАИ Дмитрий Семибратов прибыл на обычный вызов. Соседи спорили из-за неправильной парковки. Пока разбирался с нарушителем, увидел, что возле...
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