Герои в погонах: инспектор ГАИ в Беларуси спас ребенка

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Приехал на вызов из-за неправильной парковки и спас жизнь маленькой девочке. В один день сотрудник МВД Беларуси Дмитрий Семибратов стал героем. Его историю расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

- София, привет! Как дела твои? Не болеешь, все хорошо?

- Да!

Дядя Дима для Сони теперь как ангел-хранитель. Подарил ей второй день рождения. От этих кадров с видеорегистратора у мамы девочки замирает сердце.

«Я посмотрела этот ролик. Была в таком ужасе, я рыдала навзрыд. Господи, если бы не этот человек, ребенка бы уже могло и не быть. Всех слов благодарности не хватит», – рассказала мама Софьи Ирина Дубовик.

В тот день инспектор ГАИ Дмитрий Семибратов прибыл на обычный вызов. Соседи спорили из-за неправильной парковки. Пока разбирался с нарушителем, увидел, что возле подъезда столпились люди, а на земле лежит ребенок и задыхается.

«Беру вот так и за солнечное сплетение, такие движения сделал. У ребенка и булка эта вывалилась, и еще пластинка. И тут ребенок уже у меня на руках начинает делать такие глубокие вдохи. Я смотрю, что и щечки уже такие розовенькие стали. Слезы покатились», – вспоминает старший инспектор Госавтоинспекции Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.

А потом инспектор как ни в чем не бывало вернулся на службу и о случившемся никому не рассказал. Дмитрий до сих пор скромничает. Как настоящий герой.

«Самый обычный день. Самое обычное рабочее время», – отметил Дмитрий Хитров, инспектор Госавтоинспекции Заводского РУВД Минска.

Действовал решительно и Дмитрий Хитров. Он тоже инспектор, только минского ГАИ. То дежурство запомнил на всю жизнь. Вместе с коллегой патрулировали город. Увидели машину на «аварийке». Остановились, и к ним подбежали родители с младенцем на руках, который умирал.

Медлить было нельзя. Помчались к ближайшей больнице. По дороге остановили «скорую». Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Похожие истории есть у многих сотрудников милиции. Иногда они так и не доходят до общественности. Мол, разве это подвиг? Часть работы, долг.

«Сотрудников представляют к награждению. Это не только премиальное награждение, грамота от министра внутренних дел и ряд других поощрений. Но и медалями награждают. Есть такая медаль «За спасенную жизнь», – рассказала пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

Только в этом году такой медали удостоилось три сотрудника МВД. Спасают, зачастую рискуя своей жизнью. Ведь давая присягу, обещали защищать других.