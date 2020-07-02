ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Герои в погонах: инспектор ГАИ в Беларуси спас ребенка

02.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Приехал на вызов из-за неправильной парковки и спас жизнь маленькой девочке. В один день сотрудник МВД Беларуси Дмитрий Семибратов стал героем. Его историю расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

- София, привет! Как дела твои? Не болеешь, все хорошо?

- Да!

Дядя Дима для Сони теперь как ангел-хранитель. Подарил ей второй день рождения. От этих кадров с видеорегистратора у мамы девочки замирает сердце.

«Я посмотрела этот ролик. Была в таком ужасе, я рыдала навзрыд. Господи, если бы не этот человек, ребенка бы уже могло и не быть. Всех слов благодарности не хватит», – рассказала мама Софьи Ирина Дубовик.

В тот день инспектор ГАИ Дмитрий Семибратов прибыл на обычный вызов. Соседи спорили из-за неправильной парковки. Пока разбирался с нарушителем, увидел, что возле подъезда столпились люди, а на земле лежит ребенок и задыхается.

«Беру вот так и за солнечное сплетение, такие движения сделал. У ребенка и булка эта вывалилась, и еще пластинка. И тут ребенок уже у меня на руках начинает делать такие глубокие вдохи. Я смотрю, что и щечки уже такие розовенькие стали. Слезы покатились», – вспоминает старший инспектор Госавтоинспекции Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.

А потом инспектор как ни в чем не бывало вернулся на службу и о случившемся никому не рассказал. Дмитрий до сих пор скромничает. Как настоящий герой.

«Самый обычный день. Самое обычное рабочее время», – отметил Дмитрий Хитров, инспектор Госавтоинспекции Заводского РУВД Минска.

Действовал решительно и Дмитрий Хитров. Он тоже инспектор, только минского ГАИ. То дежурство запомнил на всю жизнь. Вместе с коллегой патрулировали город. Увидели машину на «аварийке». Остановились, и к ним подбежали родители с младенцем на руках, который умирал.

Медлить было нельзя. Помчались к ближайшей больнице. По дороге остановили «скорую». Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Похожие истории есть у многих сотрудников милиции. Иногда они так и не доходят до общественности. Мол, разве это подвиг? Часть работы, долг.

«Сотрудников представляют к награждению. Это не только премиальное награждение, грамота от министра внутренних дел и ряд других поощрений. Но и медалями награждают. Есть такая медаль «За спасенную жизнь», – рассказала пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

Только в этом году такой медали удостоилось три сотрудника МВД. Спасают, зачастую рискуя своей жизнью. Ведь давая присягу, обещали защищать других.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В тот день инспектор ГАИ Дмитрий Семибратов прибыл на обычный вызов. Соседи спорили из-за неправильной парковки. Пока разбирался с нарушителем, увидел, что возле...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Богданович: «Люди уже боятся говорить в пользу государства, так нагнетают эту обстановку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика