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Новый кроссовер Suzuki Across оказался близнецом Toyota RAV4

02.07.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стратегия сотрудничества компаний Toyota и Suzuki, подробности о которой стали известны еще в прошлом году, подразумевает и так называемый бейдж-инжиниринг, то есть выпуск одинаковых, по сути, автомобилей, отличающихся штрихами во внешности. И пример тому — только что анонсированный кроссовер Suzuki Across.


К настоящему моменту Across это самая большая модель марки Suzuki, в основу которой легла самая мощная версия Toyota RAV4 с «подзаряжаемой» гибридной установкой, в Японии обозначаемая приставкой Plug-in Hybrid, а в США — Prime. Кузовное «железо» у «паркетника» Suzuki такое же, как у «рафика», но внешние отличия от исходника все же имеются — это, в частности, оригинальные светодиодные фары и радиаторная решетка. Также Across имеет свой дизайн 19-дюймовых колес.



Технически Across также повторяет гибридный RAV4. Это работающая по экономичному циклу Аткинсона 2,5-литровая атмосферная «четверка», электромоторы спереди и сзади, вариатор и блок батарей емкостью 18,1 кВт·ч. Суммарная отдача такой установки — 306 л. с., а заявленный запас хода на электротяге равен 75 км (по циклу WLTP).


У европейских дилеров Suzuki Across появится осенью, стоимость в компании пока не озвучили.

 
 
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Стратегия сотрудничества компаний Toyota и Suzuki подразумевает и так называемый бейдж-инжиниринг. И пример тому - только что анонсированный кроссовер Suzuki Across.
 
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