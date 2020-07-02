Новый кроссовер Suzuki Across оказался близнецом Toyota RAV4

Источник материала: Tut.by

Стратегия сотрудничества компаний Toyota и Suzuki, подробности о которой стали известны еще в прошлом году , подразумевает и так называемый бейдж-инжиниринг, то есть выпуск одинаковых, по сути, автомобилей, отличающихся штрихами во внешности. И пример тому — только что анонсированный кроссовер Suzuki Across.





К настоящему моменту Across это самая большая модель марки Suzuki, в основу которой легла самая мощная версия Toyota RAV4 с «подзаряжаемой» гибридной установкой, в Японии обозначаемая приставкой Plug-in Hybrid, а в США — Prime . Кузовное «железо» у «паркетника» Suzuki такое же, как у «рафика», но внешние отличия от исходника все же имеются — это, в частности, оригинальные светодиодные фары и радиаторная решетка. Также Across имеет свой дизайн 19-дюймовых колес.









Технически Across также повторяет гибридный RAV4. Это работающая по экономичному циклу Аткинсона 2,5-литровая атмосферная «четверка», электромоторы спереди и сзади, вариатор и блок батарей емкостью 18,1 кВт·ч. Суммарная отдача такой установки — 306 л. с., а заявленный запас хода на электротяге равен 75 км (по циклу WLTP).





У европейских дилеров Suzuki Across появится осенью, стоимость в компании пока не озвучили.