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Новый кроссовер Suzuki Across оказался близнецом Toyota RAV4
Источник материала: Tut.by
Стратегия сотрудничества компаний Toyota и Suzuki, подробности о которой стали известны еще
К настоящему моменту Across это самая большая модель марки Suzuki, в основу которой легла самая мощная версия Toyota RAV4 с «подзаряжаемой» гибридной установкой, в Японии обозначаемая приставкой Plug-in Hybrid, а в США —
Технически Across также повторяет гибридный RAV4. Это работающая по экономичному циклу Аткинсона 2,5-литровая атмосферная «четверка», электромоторы спереди и сзади, вариатор и блок батарей емкостью 18,1 кВт·ч. Суммарная отдача такой установки — 306 л. с., а заявленный запас хода на электротяге равен 75 км (по циклу WLTP).
У европейских дилеров Suzuki Across появится осенью, стоимость в компании пока не озвучили.
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Стратегия сотрудничества компаний Toyota и Suzuki подразумевает и так называемый бейдж-инжиниринг. И пример тому - только что анонсированный кроссовер Suzuki Across.
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