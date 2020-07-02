Honor X10 Max и Honor 30 Lite представлены официально. Цена - от 240 долларов

Источник материала: Tut.by

Honor представил два смартфона — Honor 30 Lite и X10 Max. Рассказываем о главных особенностях гаджетов.

Honor 30 Lite





Устройство оснащается экраном на 6,5 дюйма с разрешением Full HD+ и поддержкой 90 Гц. Процессором выступает MediaTek Dimensity 800 (7-нм техпроцесс). Оперативной памяти типа LPDDR4X может быть 6 ГБ или 8 ГБ, постоянной — от 64 ГБ. Последняя расширяется картами NanoMemory Card, а не более популярными microSD. Объем аккумулятора — 4000 мАч, есть быстрая 22,5-ваттная проводная зарядка. А еще в активе работа в 5G-сетях.

Основная камера состоит из модулей на 48 Мп + 8 Мп (ультра-широкоугольная) + 2 Мп (макро). Фронтальный фотодатчик — на 16 Мп. Сканер отпечатков пальцев разместили на боковой грани девайса. Не отказались и от 3,5-мм разъема для наушников.

В Китае за Honor 30 Lite просят от 240 до 310 долларов в зависимости от объема памяти. Старт продаж намечен на 8 июля.

Honor X10 Max





Главная особенность смартфона — экран на 7,09 дюйма (Full HD+). Правда, 90 Гц тут нет. Сканер отпечатков размещен на правой боковой грани, он совмещен с клавишей питания. Поддерживается и работа в 5G-сетях.

Процессором выступает все тот же MediaTek Dimensity 800. Оперативной и постоянной памяти соответственно от 6 ГБ и 64 ГБ. Аккумулятор увеличенного объема, на 5000 мАч. Не отказались и от 22,5-ваттной зарядки. Основная камера состоит из трех модулей. Первая — на 48 Мп, вторая («ширик») — на 8 Мп, третья, сенсор глубины — на 2 Мп. Фронтальный модуль — на 8 Мп.

В Китае девайс начнет продаваться 3 июля по цене от 269 до 354 долларов.

Когда оба девайса выйдут в международную продажу, не говорится. Устройства работают на Android с фирменными оболочками бренда и не включат сервисы Google.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Honor: