ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Honor X10 Max и Honor 30 Lite представлены официально. Цена - от 240 долларов

02.07.2020 13:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Honor представил два смартфона — Honor 30 Lite и X10 Max. Рассказываем о главных особенностях гаджетов.

Honor 30 Lite


Устройство оснащается экраном на 6,5 дюйма с разрешением Full HD+ и поддержкой 90 Гц. Процессором выступает MediaTek Dimensity 800 (7-нм техпроцесс). Оперативной памяти типа LPDDR4X может быть 6 ГБ или 8 ГБ, постоянной — от 64 ГБ. Последняя расширяется картами NanoMemory Card, а не более популярными microSD. Объем аккумулятора — 4000 мАч, есть быстрая 22,5-ваттная проводная зарядка. А еще в активе работа в 5G-сетях.

Основная камера состоит из модулей на 48 Мп + 8 Мп (ультра-широкоугольная) + 2 Мп (макро). Фронтальный фотодатчик — на 16 Мп. Сканер отпечатков пальцев разместили на боковой грани девайса. Не отказались и от 3,5-мм разъема для наушников.

В Китае за Honor 30 Lite просят от 240 до 310 долларов в зависимости от объема памяти. Старт продаж намечен на 8 июля.

Honor X10 Max


Главная особенность смартфона — экран на 7,09 дюйма (Full HD+). Правда, 90 Гц тут нет. Сканер отпечатков размещен на правой боковой грани, он совмещен с клавишей питания. Поддерживается и работа в 5G-сетях.

Процессором выступает все тот же MediaTek Dimensity 800. Оперативной и постоянной памяти соответственно от 6 ГБ и 64 ГБ. Аккумулятор увеличенного объема, на 5000 мАч. Не отказались и от 22,5-ваттной зарядки. Основная камера состоит из трех модулей. Первая — на 48 Мп, вторая («ширик») — на 8 Мп, третья, сенсор глубины — на 2 Мп. Фронтальный модуль — на 8 Мп.

В Китае девайс начнет продаваться 3 июля по цене от 269 до 354 долларов.

Когда оба девайса выйдут в международную продажу, не говорится. Устройства работают на Android с фирменными оболочками бренда и не включат сервисы Google.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Honor:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда смартфоны появятся у нас пока не говорится.
 
Новости дня
Новости разные
 
Будут ли на «Славянском базаре» выступать зарубежные звёзды и как они пересекут границу?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика