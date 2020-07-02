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Будут ли на «Славянском базаре» выступать зарубежные звёзды и как они пересекут границу?

02.07.2020 13:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Будут ли участвовать зарубежные звёзды в «Славянском базаре» и как они пересекут границу, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В этом году решили отказаться от приезда российских звезд, но популярные артисты все-таки приедут. Как они будут выступать и в каком формате?

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Мы не решили отказаться, это неправильно интерпретируют. Мы решили отказаться от сольных концертов ряда артистов, но, тем не менее, провели такую работу, чтобы все артисты, кумиры, которых хотели увидеть их фанаты, вошли в сборки. Вот семь огромных сборных концерта, которые пройдут на сцене Летнего амфитеатра, это будет наш ответ всем зрителям. Мы не убрали из концертной программы практически ни одного артиста.

И если ранее стоял сольный концерт Филиппа Киркорова, то теперь он станет почетным гостем на церемонии открытия.  

Если ранее мы видели, что большая была популярность у концерта Лолиты, то она станет почетным гостем концерта закрытия нашего фестиваля. И так мы отработали по каждому из артистов не только российской эстрады.

Как артисты будут пересекать границы, потому что некоторые еще закрыты?

Глеб Лапицкий:
Мы не даем точной гарантии, что они будут открыты или закрыты на момент проведения фестиваля, но в этом и есть государственная поддержка нашего фестиваля. Мы работаем вместе с министерствами, ведомствами разных стран и делаем все для того, чтобы, если даже границы будут закрыты, артисты все равно могли приехать к нам на фестиваль.

Полную версию интервью смотрите здесь.

Люди в материале: Глеб Лапицкий

 
Теги: Витебск
 
 
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