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Будут ли на «Славянском базаре» выступать зарубежные звёзды и как они пересекут границу?
Источник материала: СТВ
Будут ли участвовать зарубежные звёзды в «Славянском базаре» и как они пересекут границу, узнали в программе
В этом году решили отказаться от приезда российских звезд, но популярные артисты все-таки приедут. Как они будут выступать и в каком формате?
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Если ранее мы видели, что большая была популярность у концерта Лолиты, то она станет почетным гостем концерта закрытия нашего фестиваля. И так мы отработали по каждому из артистов не только российской эстрады.
Как артисты будут пересекать границы, потому что некоторые еще закрыты?
Глеб Лапицкий:
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Будут ли участвовать зарубежные звёзды в «Славянском базаре» и как они пересекут границу, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. В этом году решили...
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