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«Не надо сдавать, их можно обменять». Что предлагают организаторы «Славянского базара», если вы заранее купили билеты
Источник материала: СТВ
Что предлагают организаторы «Славянского базара», если вы заранее купили билеты, узнали в программе
Билеты на мероприятие продаются уже с февраля. Как идут продажи?
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Поэтому главная наша задача – рассказать нашим зрителям, что билеты не надо сдавать, их можно обменять, и мы вам обещаем красивое высококлассное шоу так, как всегда было на «Славянском базаре».
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«Не надо сдавать, их можно обменять». Что предлагают организаторы «Славянского базара», если вы заранее купили билеты
Что предлагают организаторы «Славянского базара», если вы заранее купили билеты, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Билеты на мероприятие продаются...
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