﻿ «Церемония закрытия подарит нам новую коллаборацию». Кто будет ведущими «Славянского базара» в 2020 году . 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Церемония закрытия подарит нам новую коллаборацию». Кто будет ведущими «Славянского базара» в 2020 году 

02.07.2020 13:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Кто будет ведущими на «Славянском базаре» в 2020 году, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Будут ли на «Славянском базаре» выступать зарубежные звёзды и как они пересекут границу?  

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:  
Наверное, фестиваль строится на традициях. Церемонию открытия проведет тройка наших традиционных ведущих: Алена Спиридович, Оксана Антонюк и Дмитрий Губерниев.

Церемония закрытия подарит нам новую коллаборацию.

Церемонию закрытия, помимо наших белорусских ведущих, проведут еще Лолита и Тимур Мирошниченко.  

Полную версию интервью смотрите здесь.    

Люди в материале: Глеб Лапицкий, Лолита, Тимур Мирошниченко, Алена Спиридович, Оксана Антонюк, Дмитрий Губерниев

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто будет ведущими на «Славянском базаре» в 2020 году, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Будут ли на «Славянском базаре» выступать зарубежные звёзды и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Окна города. Строительный комплекс региона (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика