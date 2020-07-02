|
И термометрия, и дезобработка. Какие ещё меры безопасности будут соблюдать на «Славянском базаре»
Источник материала: СТВ
Какие меры безопасности будут соблюдать на «Славянском базаре», рассказали в программе
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
чтобы мы не просто провели фестиваль, а чтобы мы провели его безопасно в данных условиях, которые сейчас есть во всем мире.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие меры безопасности будут соблюдать на «Славянском базаре», рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)