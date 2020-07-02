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И термометрия, и дезобработка. Какие ещё меры безопасности будут соблюдать на «Славянском базаре»

02.07.2020 13:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Какие меры безопасности будут соблюдать на «Славянском базаре», рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Все меры безопасности, дирекция к ним готова, мы уже их все проработали: и термометрия, и обработка дезинфектантами. Если вы посмотрите на программу нашего фестиваля, то теперь у нас больше разграничено время между концертами для того, чтобы проводить обработку. Если будет необходимое дистанцирование, значит мы применим и его, у нас есть запасные места в Летнем амфитиатре те, которые сейчас не находятся в открытой продаже.

Все адекватные меры безопасности – это главная наша задача,

чтобы мы не просто провели фестиваль, а чтобы мы провели его безопасно в данных условиях, которые сейчас есть во всем мире.  

Полную версию интервью смотрите здесь.     

Люди в материале: Глеб Лапицкий

 
Теги: Витебск
 
 
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Какие меры безопасности будут соблюдать на «Славянском базаре», рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
 
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