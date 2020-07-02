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Определены лучшие голы чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
Белорусская федерация футбола определила лучшие голы июня в чемпионате страны.
В подборку вошли удачный выстрел игрока «Витебска» Александра Ксенофонтова в ворота БАТЭ, результативный удар через себя нападающего минского «Динамо» Евгения Шикавки в матче против «Славии», гол Дэнниса Тетте из «Славии», а также дальний удар полузащитника «Смолевичей» Александра Джигеро.
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Белорусская федерация футбола определила лучшие голы июня в чемпионате страны. В подборку вошли удачный выстрел игрока «Витебска» Александра Ксенофонтова в...
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