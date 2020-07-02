В Воложинском районе при столкновении с грузовиком пострадали пассажиры маршрутки

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 июля около десяти утра в Воложинском районе микроавтобус врезался в грузовик.

Как сообщает МВД Беларуси, микроавтобус Mercedes двигался по трассе М6. На 81 км иномарка наехала на попутно двигавшийся МАЗ. В аварии пострадали семь пассажиров микроавтобуса, они госпитализированы.



Фото: МВД Беларуси

Маршруткой управлял 37-летний мужчина. Предварительно, водитель уснул за рулём.



Фото: МВД Беларуси

К месту аварии выезжали СОГ, сотрудники ГАИ и МЧС. Выясняются все детали случившегося.