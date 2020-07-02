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В Воложинском районе при столкновении с грузовиком пострадали пассажиры маршрутки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 июля около десяти утра в Воложинском районе микроавтобус врезался в грузовик.
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Маршруткой управлял 37-летний мужчина. Предварительно, водитель уснул за рулём.
К месту аварии выезжали СОГ, сотрудники ГАИ и МЧС. Выясняются все детали случившегося.
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Новости Беларуси. 2 июля около десяти утра в Воложинском районе микроавтобус врезался в грузовик. Как сообщает МВД Беларуси, микроавтобус Mercedes двигался по трассе...
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