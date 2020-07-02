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В Воложинском районе при столкновении с грузовиком пострадали пассажиры маршрутки

02.07.2020 13:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 июля около десяти утра в Воложинском районе микроавтобус врезался в грузовик.

Как сообщает МВД Беларуси, микроавтобус Mercedes двигался по трассе М6. На 81 км иномарка наехала на попутно двигавшийся МАЗ. В аварии пострадали семь пассажиров микроавтобуса, они госпитализированы.

В Воложинском районе при столкновении с грузовиком пострадали пассажиры маршрутки
Фото: МВД Беларуси 

Маршруткой управлял 37-летний мужчина. Предварительно, водитель уснул за рулём.

В Воложинском районе при столкновении с грузовиком пострадали пассажиры маршрутки
Фото: МВД Беларуси 

К месту аварии выезжали СОГ, сотрудники ГАИ и МЧС. Выясняются все детали случившегося.

На предыдущей неделе в Дзержинском районе столкнулись три автомобиля. Пострадал водитель легковушки – подробнее здесь.

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Новости Беларуси. 2 июля около десяти утра в Воложинском районе микроавтобус врезался в грузовик. Как сообщает МВД Беларуси, микроавтобус Mercedes двигался по трассе...
 
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