Чаще всего белорусы страдают от артериальной гипертензии. Врачи рассказывают, что ее провоцирует

Источник материала: Tut.by

Более 2,2 млн белорусов страдает артериальной гипертензией, которая может провоцировать другие сердечно-сосудистые заболевания. Из-за чего еще возникают болезни сердца? Врачи рассказали о распространенных факторах риска, на которые может повлиять образ жизни человека.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Белорусы подвержены всем факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые называет ВОЗ. Заведующий кафедрой кардиологии и ревматологии БелМАПО Андрей Пристром озвучивает конкретные цифры:

— Во-первых, порядка 30% населения страны — гипертоники. И хоть гипертензию можно контролировать, опросы, которые у нас есть, показывают, что только 9,5% процентов контролирует давление и принимает препараты. Второй фактор риска — курение: 27% взрослого населения страны курит, а с точки зрения развития инфаркта миокарда курение перевешивает все остальные факторы риска. Следующий фактор — высокий холестерин. Но как мы его контролируем? Это делает только 3,1% населения. Особенно высокий процент людей с лишним весом: 35% белорусов имеют избыток массы тела и 25% ожирение, то есть 60% белорусов имеет массу телу большую, чем рекомендуют медики. Кроме того, во всем мире нарастает проблема сахарного диабета, который тоже влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Многие из этих факторов, уверены белорусские кардиологи, управляемые. Например, артериальную гипертензию можно контролировать медикаментозно. Однако не все пациенты так поступают.

— У нас достаточно низкая приверженность к лечению. Купил таблетку, три месяца попринимал — давление, как правило, нормализовалось, человек все бросает и возвращается к лечению уже после очередного гипертонического криза, — рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории артериальной гипертонии РНПЦ «Кардиология» Татьяна Нечесова.

Артериальной гипертензией страдает более 2,2 млн белорусов. В последние годы заметно растет количество гипертоников трудоспособного возраста, чаще заболевание стало встречаться и у подростков.

— У молодых людей гипертензия может быть связана с повышенным уровнем мочевой кислоты (он должен быть ниже 360 мкмоль/л), — добавляет Татьяна Нечесова. — На этот показатель влияют употребление пива и другого алкоголя, и, что особенно важно, количество потребляемой фруктозы.

На развитие артериальной гипертензии влияют и окружающая среда, и образ жизни. Так, в 2010 году в Беларуси провели исследование: врачи год наблюдали за 1470 пациентами, подсказывали им, как менять питание, вводить нагрузки. Оказалось, что труднее всего было изменить отношение пациентов к физической нагрузке.

— Для гипертоника самое главное — ходьба. Необязательно участвовать в марафоне или поднимать железо. Он может делать растяжку дома, прогуливаться по улице. Причем нет смысла стремиться к 10 тысячам шагов — главное ходить регулярно и выработать у себя привычку.

Эксперты отмечают, что для контроля своего состояния здоровья каждый взрослый человек должен знать пять своих биомаркеров: холестерин < 5 ммоль/л;

коэффициент атерогенности < 4;

липопротеины низкой плотности < 3;

триглицериды < 2 ммоль/л;

липопротеины высокой плотности > 1,1 ммоль/л (у мужчин) и 1,2 ммоль/л (у женщин).

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