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На колокольне храма Паисия Святогорца - как звонит самый большой колокол в Беларуси. Видео
02.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Вчера на колокольне храма Паисия Святогорца по улице Магистральная
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Вчера на колокольне храма Паисия Святогорца по улице Магистральная установили купол. Молодой звонарь Артём Логинов с разрешения руководства Слуцкой и...
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