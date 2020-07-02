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На колокольне храма Паисия Святогорца - как звонит самый большой колокол в Беларуси. Видео

02.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На колокольне храма Паисия Святогорца - как звонит самый большой колокол в Беларуси. Видео

Вчера на колокольне храма Паисия Святогорца по улице Магистральная установили купол. Молодой звонарь Артём Логинов с разрешения руководства Слуцкой и Солигорской епархии познакомил нас со своим делом и показал, как звонит самый массивный колокол в Беларуси.

Интересные факты:

  • Главный колокол отлит к 75-летию Победы и весит почти 7,5 тонн  он самый тяжёлый в Беларуси
  • Всего на звоннице 12 колоколов, их общая масса составляет около 9 тонн
  • На колокольне у храма Паисия Святогорца недавно установили оборудование, с которым она может играть без звонаря. Управлять звонницей можно удалённо через приложение
  • Колокольня выполняет роль своеобразных курантов: каждый час она в автоматическом режиме отбивает время

 
 
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Вчера на колокольне храма Паисия Святогорца по улице Магистральная установили купол. Молодой звонарь Артём Логинов с разрешения руководства Слуцкой и...
 
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