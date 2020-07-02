Равков: армия может быть задействована в подавлении протестов

Источник материала: Ежедневник

Вооруженные силы Беларуси могут быть задействованы в восстановлении конституционного порядка на территории страны.

Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков 22 июня в ходе посещения президентом 38-й бригады сил специальный операций.

Фрагмент выступления Андрея Равкова показал телеканал СТВ, однако заявление госсекретаря тогда осталось незамеченным. Только теперь видео выступления заметили в социальных сетях. Оно широко обсуждается интернет-пользователями, пишет reform.by .

По словам Равкова, соответствующие нормы заложены в военную доктрину страны.

«Все это связано с использованием скрытых возможностей возмущения людей, поднятием протестного настроения с использованием определенных технологий, которые мы называем где-то цветными революциями, где-то – новыми технологиями. Но, тем не менее, они имеют место быть. В рамках противодействия всему этому мы вынуждены были внести предложение, и оно было утверждено в военной доктрине – то, что Вооруженные Силы имеют право в соответствии и с Конституцией, и с другими законами, обеспечивающими деятельность военной организации государства, принимать участие в восстановлении конституционного порядка на территории Республики Беларусь», — сказал Андрей Равков.

В оенная доктрина была утверждена в 2016 году. В ней среди прочих военных угроз упоминается возникновение очагов вооруженных конфликтов, направленных против независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя.

Защита конституционного строя определена как одна из целей военной политики.

В соответствии с доктриной, Вооруженные силы должны быть готовы решать задачи в составе государственной системы реагирования не только на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований, но и на массовые беспорядки.