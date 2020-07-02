Вышиванка в подарок новорожденным

Источник материала: Горецкий вестник





По всей стране проходит акция «Вышиванка новорожденному», приуроченная ко Дню Независимости. Сегодня к ней присоединился и Горецкий район. Первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Бандык и лидер студенческой молодежной организации УО «БГСХА» Максим Голод посетили райбольницу.

Поздравления принимали две мамы: горожанка Надежда Кулагина и жительница д. Шеды Ольга Котова. Им передали подарки, пожелали здоровья, семейного счастья и благополучия, чтобы их дети выросли достойными гражданами нашей страны.

В семье Надежды и Сергея Кулагиных 30 июня появилась долгожданная доченька. Вместе с мужем уже и имя выбрали — будут звать Яна. Сейчас ее очень ждет дома 5-летний братик Даник.















У Ольги Котовой 22 июня родился второй мальчик. Назвали его с мужем Сергеем — Дмитрий. Примечательно, что первому сыну Ольги Богдану 3 июля, в День Независимости, исполнится три года.

Красивые бодики с орнаментом от самой большой молодежной организации пришлись маленьким белорусам в самую пору. И принадлежности для новорожденных уж точно пригодятся в быту.

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА