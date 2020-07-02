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Стало известно, когда начнётся монтаж скейт-парка в Солигорске и какие конструкции там будут установлены
02.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
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Стало известно, когда начнётся монтаж скейт-парка в Солигорске и какие конструкции там будут установлены
Каким будет первый скейт-парк в Солигорске, когда планируется его монтаж и о ближайших перспективах реализации проекта. Об этом рассказал заместитель директора...
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