ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дочь Сергея Бодрова выросла и пошла по стопам отца. Вот как она теперь выглядит

02.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Дочь актёра Сергея Бодрова стала ведущей церемонии закрытия Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».

Дочь Сергея Бодрова выросла и пошла по стопам отца. Вот как она теперь выглядит
Фото: instagram.com/zerkalo.space 

Для 21-летней Ольги это первый опыт такой деятельности. Девушка призналась, что рада тому, как всё прошло. Соведущим начинающей актрисы стал артист Юрий Колокольников. Президентом фестиваля является кинорежиссёр Сергей Бодров-старший, дедушка Ольги.

Дочь Сергея Бодрова выросла и пошла по стопам отца. Вот как она теперь выглядит
Фото: instagram.com/zerkalo.space 

Ранее мы уже рассказывали, что дочь актёра фильмов «Брат» и «Брат 2» пошла по стопам отца. В 2020 году девушка окончила актёрский факультет ГИТИСа, а также успела сыграть небольшую роль в фильме «Калашников».

Дочь Сергея Бодрова выросла и пошла по стопам отца. Вот как она теперь выглядит
Фото: instagram.com/zerkalo.space 

У Ольги Бодровой есть младший брат Александр. Как он выглядит и чем занимается – читайте здесь.

Люди в материале: Ольга Бодрова, Сергей Бодров, Сергей Бодров-старший, Юрий Колокольников

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Дочь актёра Сергея Бодрова стала ведущей церемонии закрытия Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало». Фото:...
 
Новости дня
Новости разные
 
На трассе Минск – Гродно маршрутка столкнулась с грузовиком. Пострадали 7 пассажиров микроавтобуса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика