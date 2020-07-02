ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Названы главные управляемые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний

02.07.2020 15:28 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Названы главные управляемые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний

Врачи советуют в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями обращать внимание на факторы риска, которые можно контролировать, сообщила журналистам ведущий научный сотрудник лаборатории артериальной гипертонии РНПЦ «Кардиология» Татьяна Нечесова, сообщает БЕЛТА.

Специалист отметила, что в настоящее время артериальная гипертензия очень часто стали выявлять у подростков. Доказано, что фактор риска – увеличенный уровень мочевой кислоты. По словам Нечесовой, в Израиле было проведено исследование: у призывников взяли все биохимические анализы, в том числе проанализировали мочевую кислоту. Спустя пять лет выяснилось, что у тех, у кого этот показатель был на пределе, артериальная гипертензия развивалась в 2,5 раза чаще.

Также сообщается. Что серьезно поднимает уровень мочевой кислоты алкоголь, в том числе пиво. А фруктоза оказывает воздействие и на уровень мочевой кислоты, и на уровень триглицеридов. В результате в организме возникают начальные стадии жирового гепатоза, артериальная гипертензия. При этом, как подчеркнула специалист, эти факторы можно контролировать.

Факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний много, но специалист назвала главные, которые значительно влияют на заболеваемость и смертность.

Он напомнил, что курение – это тоже фактор риска, причем он перевешивает все остальные с точки зрения развития инфаркта миокарда

Отмечается, что в Беларуси сердечно-сосудистые заболевания до сих пор остаются на первом место среди причин смертности. Поэтому на начальных этапах развития этих болезней, как отметили медики, очень важна профилактика, чтобы остановить усугубление здоровья.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачи советуют в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями обращать внимание на факторы риска, которые можно контролировать, сообщила журналистам ведущий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый способ оплаты проезда появится в Волковыске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика