Названы главные управляемые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний

Источник материала: ОНТ

Врачи советуют в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями обращать внимание на факторы риска, которые можно контролировать, сообщила журналистам ведущий научный сотрудник лаборатории артериальной гипертонии РНПЦ «Кардиология» Татьяна Нечесова, сообщает БЕЛТА.

Специалист отметила, что в настоящее время артериальная гипертензия очень часто стали выявлять у подростков. Доказано, что фактор риска – увеличенный уровень мочевой кислоты. По словам Нечесовой, в Израиле было проведено исследование: у призывников взяли все биохимические анализы, в том числе проанализировали мочевую кислоту. Спустя пять лет выяснилось, что у тех, у кого этот показатель был на пределе, артериальная гипертензия развивалась в 2,5 раза чаще.

Также сообщается. Что серьезно поднимает уровень мочевой кислоты алкоголь, в том числе пиво. А фруктоза оказывает воздействие и на уровень мочевой кислоты, и на уровень триглицеридов. В результате в организме возникают начальные стадии жирового гепатоза, артериальная гипертензия. При этом, как подчеркнула специалист, эти факторы можно контролировать.

Факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний много, но специалист назвала главные, которые значительно влияют на заболеваемость и смертность.

Он напомнил, что курение – это тоже фактор риска, причем он перевешивает все остальные с точки зрения развития инфаркта миокарда

Отмечается, что в Беларуси сердечно-сосудистые заболевания до сих пор остаются на первом место среди причин смертности. Поэтому на начальных этапах развития этих болезней, как отметили медики, очень важна профилактика, чтобы остановить усугубление здоровья.

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