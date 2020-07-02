Новый способ оплаты проезда появится в Волковыске

С пятницы оплатить проезд посредством мобильного приложения
Также можно будет приобрести месячные и полумесячные проездные в этой же программе. В ближайшее время появится возможность оплаты qr-кодом экспрессного маршрута Козьи горы.
Месячные проездные в программе доступны с 20 по 5 число, а полумесячные с 25 по 10 на 1-ю половину и с 11 по 24 на 2-ю половину месяца.
В городском сообщении Волковыска сейчас 24 маршрутных автобуса. Совершенствование системы оплаты проезда позволит также повысить окупаемость перевозок в районе.
Но кондуктора будут работать, как и прежде работать. Они имеют право проверки электронного билета с помощью бейджа.