Новый способ оплаты проезда появится в Волковыске

Источник материала: Новости Волковыска

С пятницы оплатить проезд посредством мобильного приложения «Оплати» можно будет по маршруту городского автобуса № 5, а уже в понедельник он станет доступен на всех городских маршрутах.

Также можно будет приобрести месячные и полумесячные проездные в этой же программе. В ближайшее время появится возможность оплаты qr-кодом экспрессного маршрута Козьи горы.

Месячные проездные в программе доступны с 20 по 5 число, а полумесячные с 25 по 10 на 1-ю половину и с 11 по 24 на 2-ю половину месяца.

В городском сообщении Волковыска сейчас 24 маршрутных автобуса. Совершенствование системы оплаты проезда позволит также повысить окупаемость перевозок в районе.

Но кондуктора будут работать, как и прежде работать. Они имеют право проверки электронного билета с помощью бейджа.



