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Микроавтобус влетел в грузовик в Воложинском районе: семь человек в больнице

02.07.2020 15:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Микроавтобус влетел в грузовик в Воложинском районе: семь человек в больнице

Микроавтобус влетел в попутный МАЗ в Воложинском районе на 81-м км дороги М6 Минск-Гродно. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.



ДТП произошло 2 июня около 10:00. Пассажирский микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовиком МАЗ. Семь пассажиров иномарки пострадали, их доставили в больницу.

За рулем Mercedes находился мужчина 1983 года рождения. По предварительной информации, он уснул за рулем.


На месте аварии работает ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины происшествия устанавливаются.

Фото: МВД

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Микроавтобус влетел в попутный МАЗ в Воложинском районе на 81-м км дороги М6 Минск-Гродно. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова....
 
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