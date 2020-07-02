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Микроавтобус влетел в грузовик в Воложинском районе: семь человек в больнице
Источник материала: ОНТ
Микроавтобус влетел в попутный МАЗ в Воложинском районе на 81-м км дороги М6 Минск-Гродно. Об этом
ДТП произошло 2 июня около 10:00. Пассажирский микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовиком МАЗ. Семь пассажиров иномарки пострадали, их доставили в больницу.
За рулем Mercedes находился мужчина 1983 года рождения. По предварительной информации, он уснул за рулем.
На месте аварии работает ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины происшествия устанавливаются.
Фото: МВД
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Микроавтобус влетел в попутный МАЗ в Воложинском районе на 81-м км дороги М6 Минск-Гродно. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова....
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