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«Врагу не сдаётся наш гордый варяг». Какая легенда про белорусских моряков сохранилась в Киеве

02.07.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О пинских моряках в Киеве ходят легенды. Эта история – правда.

«Врагу не сдаётся наш гордый варяг». Какая легенда про белорусских моряков сохранилась в Киеве

Зловещую тишину истерзанной оккупантами столицы Советской Украины разорвал стук нацистских сапог по брусчатке. Моряков вели на расстрел.     

«Врагу не сдаётся наш гордый варяг». Какая легенда про белорусских моряков сохранилась в Киеве

Ни тени отчаяния – по Крещатику разносилось «Врагу не сдается наш гордый варяг». Они отчаянно дрались на палубах, в окопах, сражались в подполье, выдержали застенки гестапо. Достойно прошли путь. А теперь все – дорога в Бабий Яр.

«Врагу не сдаётся наш гордый варяг». Какая легенда про белорусских моряков сохранилась в Киеве

Казалось, и ветер, и волны Днепра подхватили: «Врагу не сдается наш гордый варяг…»

В два часа ночи и отчасти вопреки приказу. Как Пинская флотилия в 1941-м поднималась по боевой готовности (читать далее). 

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О пинских моряках в Киеве ходят легенды. Эта история – правда. Зловещую тишину истерзанной оккупантами столицы Советской Украины разорвал стук нацистских сапог...
 
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