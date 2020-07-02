«Врагу не сдаётся наш гордый варяг». Какая легенда про белорусских моряков сохранилась в Киеве

Источник материала: СТВ

О пинских моряках в Киеве ходят легенды. Эта история – правда.





Зловещую тишину истерзанной оккупантами столицы Советской Украины разорвал стук нацистских сапог по брусчатке. Моряков вели на расстрел.





Ни тени отчаяния – по Крещатику разносилось «Врагу не сдается наш гордый варяг». Они отчаянно дрались на палубах, в окопах, сражались в подполье, выдержали застенки гестапо. Достойно прошли путь. А теперь все – дорога в Бабий Яр.





Казалось, и ветер, и волны Днепра подхватили: «Врагу не сдается наш гордый варяг…»