Одежда, которая делает вас больше на два размера

Источник материала: ОНТ

Иногда даже самые трендовые вещи не смогут спасти вас от провала. Рассказываем об одежде, которая катастрофически портит вашу фигуру.

Облегающая майка, закрывающая штаны или шорты

Даже у самой идеальной девушки с прекрасной фигурой из-за неправильно надетой майки могут нарушиться пропорции, из-за чего она станет напоминать жирафа.

Вещи не по размеру





Если одежда слишком облегает ваше тело, то она создаёт лишние складки, которые очень сильно портят даже идеальную фигуру.

Гладкая причёска и пышные рукава





Маленькая голова и слишком объёмный наряд с рюшами воланами и пышными рукавами придадут образу странный внешний вид и сделают ваше тело непропорциональным.

Юбка и ботильоны





Ботильоны, которые заканчиваются в районе лодыжки, очень сильно режут ноги. А если дополнить образ мини-юбкой или до середины колена, то вы можете превратиться в настоящую «тумбочку».

Шорты с колготками





Шорты – это летняя одежда, которая не создана для того, чтобы носить их с колготками, даже телесными. А если вы выберите ещё и «фантазийные модели», то станете лёгкой мишенью для модных критиков.

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