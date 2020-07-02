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Одежда, которая делает вас больше на два размера
Источник материала: ОНТ
Иногда даже самые трендовые вещи не смогут спасти вас от провала. Рассказываем об одежде, которая катастрофически портит вашу фигуру.
Даже у самой идеальной девушки с прекрасной фигурой из-за неправильно надетой майки могут нарушиться пропорции, из-за чего она станет напоминать жирафа.
Если одежда слишком облегает ваше тело, то она создаёт лишние складки, которые очень сильно портят даже идеальную фигуру.
Маленькая голова и слишком объёмный наряд с рюшами воланами и пышными рукавами придадут образу странный внешний вид и сделают ваше тело непропорциональным.
Ботильоны, которые заканчиваются в районе лодыжки, очень сильно режут ноги. А если дополнить образ мини-юбкой или до середины колена, то вы можете превратиться в настоящую «тумбочку».
Шорты – это летняя одежда, которая не создана для того, чтобы носить их с колготками, даже телесными. А если вы выберите ещё и «фантазийные модели», то станете лёгкой мишенью для модных критиков.
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Иногда даже самые трендовые вещи не смогут спасти вас от провала. Рассказываем об одежде, которая катастрофически портит вашу фигуру. Облегающая майка,...
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