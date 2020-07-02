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Одежда, которая делает вас больше на два размера

02.07.2020 15:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Одежда, которая делает вас больше на два размера

Иногда даже самые трендовые вещи не смогут спасти вас от провала. Рассказываем об одежде, которая катастрофически портит вашу фигуру. 

  • Облегающая майка, закрывающая штаны или шорты

 Даже у самой идеальной девушки с прекрасной фигурой из-за неправильно надетой майки могут нарушиться пропорции, из-за чего она станет напоминать жирафа.

  • Вещи не по размеру


Если одежда слишком облегает ваше тело, то она создаёт лишние складки, которые очень сильно портят даже идеальную фигуру. 

  • Гладкая причёска и пышные рукава


Маленькая голова и слишком объёмный наряд с рюшами воланами и пышными рукавами придадут образу странный внешний вид и сделают ваше тело непропорциональным. 

  • Юбка и ботильоны


Ботильоны, которые заканчиваются в районе лодыжки, очень сильно режут ноги. А если дополнить образ мини-юбкой или до середины колена, то вы можете превратиться в настоящую «тумбочку». 

  • Шорты с колготками


Шорты – это летняя одежда, которая не создана для того, чтобы носить их с колготками, даже телесными. А если вы выберите ещё и «фантазийные модели», то станете лёгкой мишенью для модных критиков. 

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Иногда даже самые трендовые вещи не смогут спасти вас от провала. Рассказываем об одежде, которая катастрофически портит вашу фигуру.  Облегающая майка,...
 
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