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Малоизвестная Geely и экзотические большегрузы. Вот что сейчас можно увидеть на Октябрьской площади

02.07.2020 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В преддверии Дня независимости белорусские автогиганты привезли свои достижения на Октябрьскую площадь столицы. Честь легковушек отстаивала марка Geely, но большую часть экспозиции заняла грузовая и спецтехника отечественного производства. Побродить среди тракторов, самосвалов и харвестеров можно до 5 июля.

За несколько часов до открытия выставка белорусской техники была похожа на авторынок. Представители заводов наводили лоск на автомобили — полировали шины, натирали тракторам крашеные бока и даже рисовали на покрышках.

Geely


Первым в ряду стоит малоизвестный кросс-хэтч Geely GS

Белорусско-китайская марка выставила практически весь модельный ряд. Кроме уже давно знакомых Atlas, Coolray и Emgrand X7 мы заметили пока еще не светившийся кросс-хэтчбек GS. Но в Россию его привозят официально из Китая. Автомобиль относится к С-сегменту, то есть крупнее, например, Kia Rio X-Line. Под капотом у Geely GS — 1,8-литровый бензиновый мотор на 130 л.с. Коробка передач может быть как механической, так и роботизированной.


О каких-то продажах хэтчбека речь не идет. Жаль, что завод не захотел показать на выставке более реальную новинку — кроссовер Geely Atlas Pro. Это сильно улучшенная версия нынешнего Atlas.

Минский тракторный завод


Тракторный завод обратился к истокам и выставил три ретро-модели. На переднем плане — популярный МТЗ-50 в версии конца 60-х годов. Его отличительная особенность — остроугольная форма капота. До этого она была скругленная.


BELARUS-4522

BELARUS-4522 — самый мощный на сегодняшний день трактор в линейке завода. Его двигатель выдает 450 л.с. Правда, агрегат этот — марки Caterpiller.


О вкусах не спорят, но у белорусских тракторов явно начинает прорисовываться фирменный стиль. Узнаваемость — это хорошо.

Минский автомобильный завод


МАЗ тоже выкатил на обозрение публике две ретро-модели. Голубой грузовик на переднем плане — это первая в истории завода модель МАЗ-200. Была выпущена в 1947 году.


МАЗ-200

С 1947 по 1965 годы было выпущено 230 тысяч таких автомобилей. На смену ему пришел бескапотный МАЗ-500, который получил прозвище «лобатый».


А вот к капотной компоновке МАЗ вернулся только в 2011 году, показав экспериментальный седельный тягач МАЗ 6440. Кстати, очень жаль, что его в экспозиции не было. Зато был гоночный «капотник».


На такие капотные гоночные МАЗ-ы скоро пересядет вся команда «МАЗ-СПОРТавто». Белорусы планируют выступить на ралли-рейде «Золото Кагана», который пройдет 18−22 августа.


МАЗ-5440М7 — перспективный седельный тягач с импортными агрегатами

Чтобы побороться на рынке магистральных тягачей, МАЗ выпустил перспективный седельный тягач. Двигателем и коробкой передач с автомобилем поделился концерн Daimler.

Амкодор


Наверное, проще сказать, какой спецтехники нет в линейке «Амкодор», чем перечислять то, что есть — от огромных фронтальных погрузчиков до мини-тракторов.


Харвестер АМКОДОР 2561

Можно бесконечно смотреть на четыре вещи. Одна из них — как работает харвестер. Это машина для валки деревьев, обрезки сучьев и распиливания на бревна.


Форвардер АМКОДОР 2662

Если вы видите харвестер, то где-то рядом обязательно будет форвардер. Эти два аппарата работают в тесной связке. Один валит деревья и распиливает на бревна, второй вывозит их из леса.


Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9532

А вот это не автомобиль для выживания в условиях зомби-апокалипсиса, а всего лишь снегоочиститель, который за час может убрать 4,5 тонны снега.

БЕЛАЗ


БЕЛАЗ выставил две относительно небольшие модели карьерных самосвалов с гидротрансформаторными трансмиссиями. Модель 7555 может взять в кузов 55 тонн, а 7547 — до 45 тонн.


Как вы думаете, сколько баллончиков с полиролью потребуется для колес БЕЛАЗа?

Еще одна интересная машина, которую редко удается разглядеть вблизи — аэродромный тягач. Кто хотел это сделать — срочно на площадь.


У аэродромного тягача — две идентичных кабины. Поэтому сложно сказать, где у него передняя часть, а где — задняя. На самом деле разобраться можно. Передняя кабина — основная, трехместная и подъемная. А задняя — одноместная.


Две кабины сделаны для того, чтобы водитель-оператор мог быстрее и точнее маневрировать при буксировке. Аэродромный тягач БЕЛАЗ 74 271 оснащается дизельным двигателем мощностью 443 л.с. Коробка передач — автоматическая.


Так выглядит интерьер кабины аэродромного тягача

Собственная масса БЕЛАЗ 74 271 может доходить до 63 тонн, при этом он способен буксировать самолеты массой до 600 тонн — например, такие, как Airbus 380.

 
 
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На Октябрьской площади Минска устроили выставку достижений белорусской автомобильной промышленности. Посмотрели, есть ли там что-то интересное.
 
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